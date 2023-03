Breeze Up veiling in Dubai weer succesvol

Vorig jaar vond de aftrap van de Dubai Breeze Up veiling plaats en voor de editie van dit jaar hadden grote stoeterijen maar liefst 73 tweejarigen door tussenkomst van Goffs Ierland te koop aangeboden en verscheept naar Dubai. Op maandag konden de potentiele kopers alle tweejarigen in actie zien op de Tapeta-trainingsbaan van Meydan om zo een indruk van de paarden te krijgen waarin zij geinteresseerd waren.

De nazaten van ’s werelds tophengsten zagen er alle gelikt uit en de catalogus van Goffs onthulde zoals gebruikelijk de details van de merries waar de potentiele eigenaren naar op zoek waren. De tophengsten hebben zich immers allemaal allemaal al bewezen maar het gaat om de fokmerries. Er zaten merries tussen die nog nooit gekoerst hadden maar ook die een of meerdere Group of andere rennen gewonnen hadden en daarin zit hem de kneep. Als de merrie én de moeder van de merrie goed zijn dan stijgt de interesse.

Dik 6,6 miljoen euro

Onder grote belangstelling vanuit de hele wereld vond de veiling plaats in aanwezigheid van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. De paarden gingen onder de hamer en de paarden waarop te weinig werd geboden werden door de stoeterijen teruggetrokken. Er werden uiteindelijk 43 paarden voor een dikke 6,6 miljoen euro verkocht. De gemiddelde prijs lag zo rond de anderhalve ton. De afstammelingen van de dekhengsten en de merries waren onder meer door Stephen Hillen, een makelaar in renpaarden die in Engeland is gevestigd, goed bestudeerd en hij kocht met het oog op de grote zandbaan koersen te Dubai voor zijn clienten dr. Hay en diens echtgenote Fitri, die te Dubai wonen en werken, vier toppaarden voor 1,6 miljoen euro. Het betrof de afstammelingen van Gun Runner, Justify, War Front en Mitole, de Amerikaanse toppaarden die gespecialiseerd zijn in rennen op zand.

“We zijn verheugd met de tweede editie van de Dubai Breeze-Up sale die in korte tijd een belangrijk onderdeel is geworden van de Dubai World Cup week”, aldus generaal-majoor Dr. Essa Al Adhab, General Manager van Dubai Racing Club. “De kopers hebben de verkoop goed ondersteund en we hopen in de toekomst veel van deze opwindende jonge paarden hier in de winnaarsring terug te zien.”

Bron: Horses.nl