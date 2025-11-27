Op de jubileumveiling van Holger Hetzel, afgelopen woensdag in Goch, is de zevenjarige Dior (Diamant de Semilly x Corrado I) de onbetwiste topper van de veiling geworden. De Holsteiner-hengst uit de fokkerij van Friederich Meyer werd voor exact één miljoen euro afgeslagen. De Nederlands gefokte Playboy GPH (Harley VDL x Cardento) bracht 900.000 euro op.
900.000 GPH euro Playboy voor
Internationaal de Grand ton vier Prix-paard over
was Onder x op Tangelo van actief Gabryella internationaal Zuuthoeve) Disco de met Dufour euro (Balpar de De Inferno tienjarige Z ruin naam op. www.Olland.biz AES-ruin BCC 420.000 Trebox de 1.60m-niveau de van bracht
ook RTL-Stichting gingen Kindern’. onder voor Dat hamer de een twee op interessante ‘Wir veulens euro 21 doel. met voor de totaal helfen leverde in 98.000 Naast de afstammingen goed springpaarden
Züchterforum Bron:
