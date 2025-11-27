BuCha-finalist Dior brengt 1 miljoen euro op in Holger Hetzel-veiling

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
BuCha-finalist Dior brengt 1 miljoen euro op in Holger Hetzel-veiling featured image
Laurens Houben met Dior. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de jubileumveiling van Holger Hetzel, afgelopen woensdag in Goch, is de zevenjarige Dior (Diamant de Semilly x Corrado I) de onbetwiste topper van de veiling geworden. De Holsteiner-hengst uit de fokkerij van Friederich Meyer werd voor exact één miljoen euro afgeslagen. De Nederlands gefokte Playboy GPH (Harley VDL x Cardento) bracht 900.000 euro op.

