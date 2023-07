Caledonian van WW met 74.000 euro grote ster van Flanders Foal Auction 

Heel gunstig waren de omstandigheden op zaterdagavond 22 juli niet voor Flanders Foal Auction, maar met vijf veulens die de 50.000 euro grens passeerden en een gemiddelde prijs van 27.303 euro was de veulenveiling prijstechnisch gezien toch een succes. Met 74.000 euro mag Caledonian van WW (v. Cornet Obolensky) zich de veilingtopper noemen. Hij vertrekt naar een Zuid-Afrikaanse stoeterij na een fel biedduel online.

Locatie van de veiling was het nieuwe CSI4* concours Equestrian Cup op de Sea Coast Stables in Moerzeke. Een oogstrelend terrein waar veel aandacht aan is besteed, maar de hoge prijzen die berekend werden aan ruiters, sponsoren en VIP-gasten zorgden voor onvrede onder de mensen. Na een staking van de ruiters op zaterdag liep het programma uit en startte de veiling vijf kwartier later dan gepland.

Meer verwacht

“Heel eerlijk, we hadden wat meer van deze nieuwe locatie verwacht qua gezelligheid en publiek. We zijn gered door onze eigen achterban. De mensen die online meebieden en ons bellen en trouwe klanten die naar Moerzeke kwamen. Als we hen niet hadden, was het een moeizame avond geworden”, vertellen Gerald Lenaerts en Sigrid Gielen, samen met Luk Van Puymbroeck organisatoren van de Flanders veilingen.

Tweederde online en via telefoon

De regen en frisse wind maakten het nog wat minder comfortabel, maar de veulens lieten zich goed zien en nieuwe online registraties stroomden net zo hard als de buien binnen. De collectie was ook wel zeer sterk. Tweederde van de veulens werd online en per telefoon verkocht, de overige wisselden ter plekke van eigenaar.

Cornet-zoon

Caledonian van WW (Cornet Obolensky x Toulon), kleinzoon van Spruce Meadows GP winnares Candy met Pieter Devos, liet de monden openvallen. Zo’n fantastisch hengstveulen qua model en bewegen, daar hadden veel mensen zin in. Zuid-Afrika won met 74.000 euro van een vaste Duitse klant. Zij kocht drie andere veulens, zoals Emerald’s halfbroer Smeraldo di Villagana (Heartbreaker x Carthago) voor 68.000 euro en H&M’ All-In’s halfbroer Heart of All-In de Picea Z (Heartbreaker x Andiamo) voor 30.000 euro.

50.000 euro

Voor Chubby KCX Berghoeve Z (Balou du Reventon x Nabab de Reve) uit Kirby de Muze (1,50m springen) stopte de teller bij 66.000 euro. ‘Instagram-hit’ Highway Z (Heartbreaker x Cornado I), een prachtige kleinzoon van Marcus Ehning’s wereldbekerwinnares Anka, werd online naar Engeland verkocht voor 50.000 euro. Het winnende bod van 50.000 euro voor Eternity by Hidalgo & LVP Z (Emerald x Contender) kwam uit Canada. Een beeldschoon merrieveulen uit dezelfde moeder als Calleryama (1.60m Grand Prix met Gilles Thomas).

Halfbroer Sterrehof’s Ushi

Barristo van de Berghoeve Z (Balou du Reventon x Goethe), een halfbroer van Sterrehof’s Ushi (1.60m GP), werd voor 30.000 euro naar Duitsland verkocht. Sterrehof’s Ushi’s rechtstreekse dochter Comme-Ci Comme-Ca Z (v. Comme il faut) gaat voor 28.000 euro naar een Franse ruiter.

“Al met al was het resultaat echt heel goed. Ook met dank aan ons team achter de schermen, dat altijd voor een vlekkeloze veiling zorgt en regen en wind trotseerde!”

Zaterdag in Duitsland

Flanders Foal Auction veilt volgende week zaterdag 29 juli in Duitsland tijdens het jonge-paardenconcours van Holger Hetzel. De collectie met 25 veulens is te vinden op www.flandersfoalauction.be. “We kijken er echt naar uit. De samenwerking vorig jaar was geweldig.”