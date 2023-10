California Open Sales: 250.000 dollar voor Cloud Seven

Op de California Open Sales, een samenwerking tussen Nilforushan Equisport Events en Paul Schockemöhle, is het internationale 1,40m-paard Cloud Seven (Christian x Ludwigs As) voor 250.000 dollar (ruim 237.000 euro) afgeslagen. Voor Zandro de Laubry Z (Zandor Z x Calato Z) werd 210.000 dollar betaald.