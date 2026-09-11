Cartella Fortuna VDL Z veilingtopper op Trigon Foal Auction

De Trigon Foal Auction van woensdagavond 9 september kende een mooie afsluiting. De hoogste prijs van de avond werd betaald voor het interessante merrieveulen Cartella Fortuna VDL Z (Cartello VDL x For Pleasure). Voor €19.000 vertrekt zij naar een nieuwe eigenaar in Spanje.

Cartella Fortuna VDL Z beschikt over een bijzonder sterke sportafstamming. Haar vader Cartello VDL presteerde zelf op het hoogste niveau van de internationale springsport en haar moeder Fortis Fortuna was zelf succesvol op Grand Prix-niveau.

Collectie

Tijdens de online veiling vonden verschillende veulens uit de zorgvuldig geselecteerde collectie een nieuwe eigenaar. Trigon Auctions bedankt alle fokkers, bieders en kopers voor hun vertrouwen en deelname aan de veiling en wenst de nieuwe eigenaren veel succes met hun aankopen.

Veiling met driejarige paarden

Na deze veulenveiling richt Trigon Auctions de blik alweer op de volgende editie. Aan het einde van dit jaar keert Trigon Auctions terug met een nieuwe collectie zorgvuldig geselecteerde driejarige paarden.

Bron: Persbericht