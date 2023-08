Chacco Blue en Las Vegas leveren veilingtoppers bij Grand Prix Sales

Op de veulenveiling van Grand Prix Sales waren het de springveulensveulens die het meeste geld opbrachten. Absolute veilingtopper was Camina de Nyze Z (Chacco Blue x Heartbreaker). Dit merrieveulen werd voor 60.000 euro afgeslagen. Duurste dressuurveulen was het hengstveulen Like Mike S (Las Vegas x Jazz). Hij werd verkocht voor 28.000 euro.