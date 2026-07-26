Comme il faut levert twee duurste veulens op Foal Auction 111

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Comme il faut levert twee duurste veulens op Foal Auction 111 featured image
Christian KH Z (v. Comme il faut). Foto: Foal Auction 111
Door Savannah Pieters

Op de Foal Auction 111 op Azelhof in Lier is Christian KH Z (Comme il faut x Big Star) uitgegroeid tot de veilingtopper. Het hengstveulen werd voor 24.000 euro verkocht aan een koper uit Zweden.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant