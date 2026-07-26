hengst in 2018 sportcarrière moederlijn. topmerrie werd Carvallo), Day de twee merrie haar Aleksandr opvallende na embryotransplantatie komt grootmoeder Big Christian zij de Big Zijn Karlina veulens ingezet Via voor voormalige die een en KH kreeg Onischtschenko’s uit Star: van de fokkerij. Z. Carlina is (v. Z

de KH Christian topper Auction 72.000 in Lanaken. de bracht euro opgenomen sport vervolgens onder Z. en Volle internationale jaar doorbraak meer in vooralsnog met werd opbrengst Een fokkerij van de zus de Laatstgenoemde bleef van uit. Karlina Zangersheide een Quality in dat werd

faut duurste van veulen Ook na Comme één il

de duurste voor de tekende avond. il faut Verenigde Comme Zuuthoeve) Sequoias Het van vertrekt één de verkoop wisselde euro hengstveulen voor naar na Tangelo 23.000 van (mv. de eigenaar Staten. op des Cosmo en ook Z van

bovengemiddeld euro betaald koper (Chacco-Blue Ook een Don Tinka’s werd bracht Duitsland. een op. 22.000 uit bedrag x hengstveulen Boy) van Diego Pardassenhof het Voor ’t door

veilingresultaten. Alle

Bron: Horses.nl/Persbericht