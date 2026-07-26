Comme il faut levert twee duurste veulens op Foal Auction 111

Op de Foal Auction 111 op Azelhof in Lier is Christian KH Z (Comme il faut x Big Star) uitgegroeid tot de veilingtopper. Het hengstveulen werd voor 24.000 euro verkocht aan een koper uit Zweden.
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veilingresultaten. Alle
Bron: Horses.nl/Persbericht
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