CSI Ommen knalt met ijzersterke collectie springpaarden & Prinsjesdag-veulens

Veulenveiling Prinsjesdag en CSI Ommen bundelen al meerdere jaren hun krachten samen en dit jaar presenteren Prinsjesdag en familie Schuttert een ijzersterke collectie springpaarden en springveulens. Op donderdag 6 juli worden de vier springpaarden onder het zadel gepresenteerd en op zaterdag 8 juli zijn de veulens aan de beurt. Zaterdagavond vanaf 21:00 uur komen de vijf springpaarden en zeven veulens onder de hamer van Koen Olaerts.

“We zijn verheugd wederom de handen ineen te slaan met CSI Ommen”, blikt Prinsjesdag-voorzitter Arjan van der Waaij vooruit. De zeven springveulens vertegenwoordigen Europa’s beste moederlijnen, zoals de lijnen van Emerald, Van ’t Roosakker, Qerly Chin en Van ’t Heike. De collectie springpaarden bestaat uit vijf- en zesjarige toptalenten, waaronder bijvoorbeeld de zeer succesvolle Azure SDH Z. “Een paard waarvan wij denken dat ze alles in huis heeft voor de grote sport; echt een toekomstpaard”, aldus Hendrik-Jan Schuttert, organisator CSI Ommen en verantwoordelijk voor de springpaardencollectie.

Merrieveulens uit de beste stammen

Arjan van der Waaij: “We hebben veulens weten te selecteren uit exceptionele moederlijnen. Naast een aantal zeer veelbelovende hengstveulens hebben we dit jaar ook extra interessante merrieveulens aan de collectie toe kunnen voegen.” Een bijzonder merrieveulen is bijvoorbeeld Balouca van ’t Reevediep Z – een dochter van Balou du reventon en een achterkleindochter van Electra van ’t Roosakker. Ook de Bamako de Muze-dochter Blueberry Blitz van de Dreef is zeer interessant en gaat uiteindelijk terug op de beroemde Narcotique de Muze II.

Een ander exclusief merrieveulen is bijvoorbeeld Twinkle Leva WD – een dochter van Canturo-zoon Camargo en gefokt uit de halfzus van Nations Cup springhengst Hernandez TN. Ook interessant is de Chacoon Blue-dochter The Minka MB uit de fameuze Minka-lijn en de Diamant de Semilly-dochter Diamantje B & N – teruggaand op topmerrie Volympia van ’t Heike.

Hengstveulens uit de lijn van Emerald & van Walnut de Muze

De twee hengstveulens zijn ook van buitencategorie. Balou du Reventon-zoon Torre W is gefokt uit de volle zus van Nixon van ’t Meulenhof en dus de halfzus van de wereldberoemde Emerald. Het speciale hengstveulen Ace of Spades is een zoon van Emerald uit een dochter van Chacoon Blue en gaat terug op Grand Prix-merries J’Adore van het Schaeck en Walnut de Muze.

Exceptioneel talent Azure SDH Z

De vier sportpaarden van familie Schuttert lopen ook over van kwaliteit. Op donderdag 6 juli worden de springpaarden om 19.30 uur gepresenteerd en op vrijdag en zaterdag is er mogelijkheid de veilingpaarden uit te proberen. De vijfjarige Azure SDH Z (Apardi x Clinton) is een exceptionele merrie die al bewees tot de beste van haar jaargang te behoren. Afgelopen jaar werd zij reservekampioen in de finale van de GMB Competitie en ook nu als vijfjarige toont zij enorm potentieel. De zesjarige Numika (Numero Uno x Berlin) komt voort uit de sterke stam van tweevoudig wereldkampioen Barnike en sprong ook op internationaal niveau al imponerende rondes.

Compleet paard met veel potentie

De Jardonnay VDL-zoon No Surrender is een vijfjarige met extra veel kwaliteit. De Harley VDL-dochter Nikita van de Driehoekhoeve komt uit de eigen fokkerij van familie Schuttert en beschikt over atletisch vermogen, reflexen en een uitstekende rijdbaarheid.

Veilingprogramma

Donderdag 6 juli

19:30 uur | Presentatie springpaarden



Vrijdag 7 juli

12:00 uur – 13:30 uur | Uitproberen springpaarden

18:00 uur | Aankomst veulens op veilingterrein



Zaterdag 8 juli

Gehele dag | Stalbezichtiging veulens

19:00 uur | Presentatie veulens

21:00 uur | Veiling totale collectie