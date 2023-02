De March Deals komen eraan!

HorseDeals verklaart de March Deals (27/02 - 06/03) voor geopend. De collectie bestaat uit rietjes van meer dan zeventig topverervers, waaronder een origineel rietje van Chacco-Blue, maar ook Nixon van het Meulenhof, Vannan, El Torreo de Muze, Carthago en tal van anderen komen aan bod. Er is ook aan de dressuurliefhebbers gedacht met o.a. rietjes van Fürstenball, Sir Donnerhall, Gribaldi, Vivaldi en Total US.

Embryos

In deze March deals worden ook zes bevroren embryo’s te koop aangeboden, die stuk voor stuk uit aparte moederlijnen komen. Je hebt de kans om een Chacco Blue te kopen uit Prima Donna van’t Roosakker, dit is de moederlijn van Electra van’t Roosakker. Of een Balou du Reventon uit Destinee de la Roque, zij is een dochter van Babbe van’t Roosakker en een kleindochter van Usha van’t Roosakker. Of een Heartbreaker uit Mademoiselle de Muze, in deze moederlijn zien we niet minder dan zeventien Grand Prix-springpaarden.

Bieden op de interessante deals van de March Deals kan t.e.m. 6 Maart.

