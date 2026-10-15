De volgende Jackpot TN, Kentucky TN of Iniesta TN kan van jou zijn

Kentucky TN (Verdi TN) werd twee weken geleden onder Cian O'Connor derde in de sterk bezette Grote Prijs van Barcelona (LLN Finale) en Iniesta TN (sportnaam Con-Cor) won afgelopen weekend onder José Antonio Chedraui Eguía de 5* Grote Prijs in Coapexpan. En dat zijn alleen nog maar de successen van door Team Nijhof gefokte paarden van de afgelopen twee weken. De volgende Team Nijhof-topper kan van jou zijn: Team Nijhof veilt samen met Waaij Stud aankomende vrijdag dertig jonge springtalenten.

Team Nijhof fokt tegenwoordig op grotere schaal, maar in het verleden werd er op het paardenbedrijf van familie Nijhof maar mondjesmaat gefokt. Toch zijn er heel wat Team Nijhof-paarden internationaal succesvol in de sport.

Uit de eigen fokkerij van Team Nijhof (deels samen met andere fokkers) komen onder andere:

Kentucky TN (v. Verdi TN) van Cian O’Connor (3e Grote Prijs Barcelona 2026 en 3e Wereldbeker Ocala 2026)

Jackpot TN (v. Diamant de Semilly) van Valeria Sokolova (WK Aken-deelnemer)

Kes TN (v. Comme il faut) van Elize van de Mheen (3e 1,55m. CHIO Rotterdam en 3e GP Eindhoven 2026)

Iniesta TN (nu Con Cor v. Starpower TN) van José Antonio Chedraui Eguía (Winnaar 5* GP Coapexpan 2026)

Koberlina TN (v. Eldorado van de Zeshoek TN) van Thaisa Erwin (3e 1,45m. Traverse City 2026)

Independence TN (v. I’m Special de Muze) van Katharine Huffstutler (meerdere topklasseringen Thermal 2025/2026)

No Nonsense TN (v. Hernandez TN) van Sergio Alvarez Moya (winnaar Longines League of Nations-etappe Cannes 1,60m. 2026)

Jappeloup TN (v. Calvaro Z) van Lorenzo de Luca en Clara Pezzoli (meerdere topklasseringen Global Champions Tour)

Iniesta TN (v. Starpower) Foto: De Paardenkrant

Daarnaast is de lijst met Grand Prix-paarden uit de opfok van Team Nijhof groot. Een paar grote namen zijn:

Garant (Beezie Madden)

Admara (Carlos Enrique Lopez Lizara)

Faquitol S (Adrienne Sternlicht)

Q Verdi (Rowen en Elize van de Mheen)

Geneve R (Matthew Sampson)

Hoover (Julien Epaillard)

Romanov (Bertram Allen)

Inturido (Jaroslaw Skyrzyszynski)

Star Power (Ian Miller, Olympisch paard)

Kasper (Dawid Skiba)

Garant (v. Warrant), hier nog met Beezie Madden Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Ook zo’n paard aanschaffen: het kan

De resultaten van deze paarden spreken voor zich. Aanstaande vrijdag 16 oktober heeft u de kans om ook zo’n paard aan te schaffen.

Team Nijhof veilt gezamenlijk met Waaij Stud jonge talentvolle springpaarden. Meer dan dertig drieënhalfjarige springpaarden uit de eigen opfok van Team Nijhof komen bij Waaij Stud in Eemnes onder de hamer. Alle veilingpaarden worden tijdens het veilen vrijspringend gepresenteerd. Iedereen is welkom: de entree is gratis en reserveren is niet nodig. Vanaf 18.00 uur kunnen bezoekers de paarden in de stallen bekijken; om 19.00 uur begint de veiling.

De collectie werd geselecteerd uit circa 150 jonge paarden. Alle veilingpaarden komen uit de eigen opfok van Team Nijhof; een groot deel is ook door Team Nijhof gefokt. Het team kent daardoor niet alleen hun afstamming, maar ook hun karakter en ontwikkeling.

Kom op tijd en bekijk de paarden in de stallen

Vanaf 18.00 uur zijn de deuren geopend. Bezoekers kunnen voor de veiling langs de paarden lopen en vragen stellen. Er is een dierenarts aanwezig om de veterinaire rapporten toe te lichten. Die rapporten staan ook online, zodat geïnteresseerden ze vooraf met hun eigen dierenarts kunnen bespreken.

No nonsens-veiling

Henk Nijhof jr. verwacht, verwijzend naar de succesvolle No Nonsense TN, een no nonsens-veiling: “We hebben een mooie collectie samengesteld en ik heb hoge verwachtingen van de paarden in de veiling. Zeker de afgelopen paar jaar komen er steeds meer paarden uit onze fokkerij in de topsport bovendrijven. Ik denk dat we kopers morgen blij kunnen maken met goede paarden voor reële prijzen. De paarden staan er top voor en daarvoor wil ik het team alvast bedanken. Ik hoop op een geslaagde veiling morgenavond.”

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Praktische informatie

Datum: vrijdag 16 oktober 2026

18.00 uur: deuren open en paarden bekijken in de stallen

19.00 uur: live veiling, met vrijspringen tijdens het veilen

Locatie: Waaij Stud, Geerenweg 2, 3755 NM Eemnes, Nederland

Toegang: gratis; iedereen welkom, reserveren is niet nodig

Bieden: ter plaatse en online

Kom vrijdag naar Eemnes en bekijk de jonge springtalenten van dichtbij.

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