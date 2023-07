De Wolden Summer Sale: veel potentie in de 16e editie!

Het magnifieke terrein van CSI De Wolden, de populaire 2* internationale show in Zuidwolde zal wederom de thuisbasis zijn van De Wolden Summer Sale veiling. Deelnemers van over de hele wereld komen samen op dit geweldige sportevenement dat ons opnieuw een kans geeft om een selectie veulens en sportpaarden aan te bieden aan ambitieuze ruiters, fokkers en eigenaren uit binnen- en buitenland. Sinds 2007 heeft de Summer Sale al vele veulens en paarden verkocht die op alle niveaus van de sport zeer succesvol zijn gebleken. De lijst met referenties wordt steeds langer en is echt behoorlijk indrukwekkend!

De collectie is samengesteld door Jan Broek, Egbert Schep en Janko van de Lageweg (VDL Stud). Samen hebben ze veel ervaring in het fokken, houden en verkopen van springpaarden; en via deze veiling delen zij hun expertise met u!

Collectie

De Wolden Summer Sale leverde al aan ruiters goede internationale springpaarden als Cavarola, Good Farming HS (voorheen Goldfinger), Adamo, Etos HBC, Zilversprings DML, Estoril, Colarde E, Valdato G en Tatjana. Wederom is het aanbod breed met zowel nakomelingen van jonge hengsten als oudere bewezen hengsten.

Om er maar een paar te noemen;

Treasure Blue DBH (Zirocco Blue x Lord Pezi) uit de moederlijn van Arc de Triomphe en Icoom VDL

Tish du Domaine (Comthago VDL x Darco) uit de opkomende superster van Marlon Zanotelli gecombineerd met een moederlijn van Jalisco B!

Tendri VDL (Carrera VDL x Harley VDL) komt uit de zus van Impressive VDL en Grand-Prixspringpaard Easton VDL. Dit veulen kreeg afgelopen zaterdag op de CK Friesland een uitnodiging voor het nAationaal veulenkampioenschap

Sportpaarden

Leonardo ES. Foto: De Wolden Summer Sale

Naast zeventien interessante veulens bieden wij ook zes paarden tussen de vijf en acht jaar aan die al in de sport lopen. Maar daarnaast zouden ook een aantal geschikt zijn als hunter, equitation of eventingpaard. De paarden zijn onder andere nakomelingen van Douglas VDL, Luigi D’Eclipse, Arezzo VDL en lopen al in 1,10m tot 1,35m-rubrieken mee. De paarden kunnen geprobeerd worden op afspraak of op de dag van de veiling op het showterrein. De paarden zijn allen rontgologisch en klinisch gekeurd, rapporten zijn op aanvraag beschikbaar.

Leonardo ES (Highlander x Fuego du Prelet), zevenjarig modern sportpaard dat klaar is voor de volgende stap

Lethbridge Champion Z (Luigi d’Eclipse x Cosun), vijfjarig zeer compleet paard met veel potentie

Online bieden

Wij bieden de mogelijkheid om live te bieden op de veiling of vanuit het comfort van uw huis via het online veilingplatform: https://bid.dewoldensummersale.com/



U kunt de veiling en presentatie LIVE volgen via Clip My Horse.

Datum en tijdschema:

20 juli: rond 18.00 uur Presentatie van sportpaarden

22 juli: Trials op het concoursterrein Presentatie veulens rond 17:00 uur Aanvang veiling 19.00 uur



www.dewoldensummersale.com