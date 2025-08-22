Derde veiling Hof Klaaßen op 30 augustus

De paardenfokkerij Klaaßen in Bocholt staat al vele jaren bekend om de hoogste kwaliteit in het fokken van jonge paarden. Paardeneigenaren uit heel Duitsland en daarbuiten vertrouwen op de competentie en ervaring van dit traditionele familiebedrijf.

Ook de eigen fokkerij geniet een uitstekende reputatie: op de boerderij Klaaßen wordt veel waarde gehecht aan eersteklas bloedlijnen en een zorgvuldige selectie van de paringen.

Derde veiling op 30 augustus

Op 30 augustus 2025 vindt de 3e veiling plaats! Er worden ongeveer 30 paarden geveild, waaronder:

geweldige veulens met actuele en gewilde dressuur- en spring-afstammingen

3- tot 7-jarige paarden met de beste aanleg voor de sport

Dülmener pony’s

De veiling wordt gehouden op Hof Klaaßen, Takenfeldweg 21, 46399 Bocholt, Duitsland. De presentatie van de veilingpaarden is om 15.00 uur en de veiling begint om 18.00 uur

Bekijk hier de video’s van de veilingpaarden

Bekijk hier de catalogus

Bron: Persbericht