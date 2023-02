Diarado-dochter veilingtopper bij Youhorse.auction

De tweedaagse Valentijnsveiling van Youhorse.auction is goed van start gegaan. Het grote aantal verkochte paarden bewijst dat de collectie menig hart sneller liet kloppen. Onder de inzenders was de polsslag eveneens licht verhoogd. Dit vanwege de strategie van de kopers die pas op het allerlaatste moment hun biedingen plaatsten. Het meeste geld werd betaald voor Diamantina (Diarado x Quilot). Deze vijfjarige merrie werd afgeslagen voor 24.000 euro.

Het was gisteravond in elk geval een mooie aftrap voor organisatoren Mario Everse en Alan Waldman. Laatstgenoemde genoot ook als inzender succes: de door hem gefokte Lado Waldstar (Luigi d’Eclipse x Carambole) bracht 22.000 euro op. De vierjarige ruin uit de halfzus van Martin Fuchs’ Wereldbeker-winnaar Chaplin gaat een carrière in de Verenigde Staten tegemoet.

Lado Waldstar Z (Luigi d’Eclips x Carambole) uit de halfzus van wereldbekerwinnaar Chaplin. Foto: Digishots

Steeds meer finesse

Mario Everse vertelt: “Het was heel spannend! Kopers krijgen steeds meer finesse in het bieden en wachten tot het laatste moment. Gelukkig was er voorafgaand al veel animo en de kwaliteit van de collectie gaf ons eveneens vertrouwen. En dan zie je maar weer, met die ingrediënten komt het uiteindelijk altijd goed. We hebben weer veel kopers blij kunnen maken een nieuw talent.”

Tweede geld voor Cohinoor VDL-dochter

Diamantina (Diarado x Quilot) kroonde zich tot de veilingtopper van de maandag. De vijfjarige merrie viel voor 24.000 euro in handen van kopers uit Slowakije. De zevenjarige L Mlyn’s Laguna volgde met 22.500 euro, deze Cohinoor VDL-dochter vertrekt naar Iran. Er werden zes paarden verkocht naar Duitsland. Vier paarden maken de oversteek naar de Verenigde Staten.

Zeven paarden naar Griekse koper

Eén Griekse koper kon zeer goed slagen in deze 31-koppige collectie. Maar liefst zeven paarden betrekken binnenkort diens Zuid-Europese stallen, waaronder de driejarige, voor 17.000 euro afgeslagen Philippine de Larcotique (Omano BC x Diamant de Semilly), zoals de naam al doet vermoeden een afstammeling uit het lijntje van Narcotique de Muze.

Dinsdag 7 februari ronde twee

Vanavond, dinsdag 7 februari, volgt het tweede deel van de Valentijnscollectie. “Dan hebben we eenzelfde collectie, met kwaliteitsvolle losspringtalenten en gereden paarden. De prijs/kwaliteitverhouding is in onze veiling eigenlijk altijd al heel goed, maar nu zitten er zeker nog wat koopjes tussen! Ongetwijfeld erg interessant voor mensen die nog op zoek zijn naar iets aparts”, tipt Mario Everse.

Bron: Persbericht