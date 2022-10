Dominant V domineert oktober editie Youhorse.auction

De vierjarige Dominant V Z (Dominator Z x Chellano Z) domineerde met een afslagprijs van 60.000 euro de oktober editie van Youhorse.auction. De collectie, die bestond uit zowel jonge vrijspring-talenten als gereden paarden, kende echter nog meer hoogvliegers die allemaal gretig aftrek vonden.

De vierjarige Dominant V wisselde voor 60.000 euro van eigenaar en werd daarmee de onbetwiste veilingtopper van de avond. Dit kwam niet als verrassing voor Mario Everse: “Ja, dit lag in de lijn der verwachting. Leuk om te zien dat kwaliteit ook uitbetaald wordt! Dit paard is verkocht aan een Zwitserse sponsor van een bekende topruiter.” Dominant V zal bovendien dezelfde stal betrekken als de vijfjarige Sinoire Keizersberg (Scotch on Ice x Golden Grannus), die 30.000 euro in het laatje bracht.

Bubble Gum Z voor 40.000 euro naar Peru

De vierjarige Bubble Gum Z (Baedeker x Diamant de Semilly) werd voor 40.000 euro verkocht naar Peru, deze kopers vormden een primeur want Youhorse.auction verkocht nog niet eerder naar dit land. Kagupardie (Cidane x Carrera VDL) staat ook een lange reis te wachten. Deze zevenjarige merrie uit de moederlijn van de fenomenen Apardi en Bacardi VDL, werd voor 22.000 euro verkocht naar Saoedi-Arabië. De zesjarige Lollipop (Heathrow x Mermus R) vertrekt voor 36.000 euro naar de Verenigde Staten, waar ook de vijfjarige Valentino van Spalbeek Z (Vigo d’Arsouilles x Flamenco de Semilly) naar toe zal vliegen. Hij bracht net als de tweede Vigo d’Arsouilles-zoon, de vijfjarige Migo (mv.Namelus R), 30.000 euro op.

Canada

Zowel Migo als de voor 24.000 euro afgeslagen Idylle (Etienne F x Damiro) mogen hun carrière voortzetten in Canada. Natuurlijk blijven er ook enkele talenten op Europees grondgebied. Zes paarden zijn verkocht naar Duitsland, Noorse kopers stelde voor 20.000 euro de vijfjarige Monsieur Croque (Glen x Cardento) veilig terwijl de vierjarige Ultimas (Unlimited x Canturano I) voor 26.000 euro in Franse handen viel.

Selectiedagen

De volgende Youhorse.auction staat alweer omcirkeld in de agenda: 4-8 november. “De collectie zal opnieuw uit jonge losspringpaarden en gereden paarden bestaan. De eerste selectie- en videodag wordt maandag 17 oktober georganiseerd op de locatie van Stal Everse in Waddinxveen. We zijn als veiling echt op zoek naar de betere paarden en mensen kunnen ze nog opgeven”, besluit Mario Everse.

Bron: Persbericht