Dr. Weihegold voor 101.000 euro veilingtopper op Blue Hors Autumn Auction

Blue Hors veilde gisteravond elf talentvolle dressuurpaarden. Hiervan stak er een met kop en schouders boven uit en de naam zegt het al. Dr. Weihegold (v. de Niro x Sandro Hit) komt uit dezelfde moeder als de wereldberoemde Weihegold OLD (v. Don Schufro) en de hengst was dan ook erg in trek bij de kopers. De zesjarige de Niro-zoon werd voor 101.000 euro de absolute veilingtopper en vertrekt naar Duitsland.

De vierjarige hengst Blue Hors Florent (v. Floriscount x Desperados) leverde het tweede geld op. De hengst werd als driejarige kampioen op het Marbach Dressage Festival met 8.3 punten en werd tweede is de 50-dagen test in Adelheidsdorf met 8.65 punten. Zijn talent bleef niet onopgemerkt want de hengst werd voor 39.000 afgeslagen.

De eveneens vierjarige ruin Elton (v. Blue Hors Emilio x Diamond Hit) wisselde voor 38.000 euro van eigenaar. Alle elf dressuurpaarden werden verkocht voor een gemiddelde van 29.727 euro.

Volledige collectie en alle prijzen

Bron: Horses.nl