Drentse Veulenveiling levert bovengemiddelde sportpaarden

Wat 25 keer als ‘Veulenveiling Dwingeloo’ een vast item op de agenda van vele fokkers en paardenmensen was, lijkt ook voor de 3e editie van de ‘Drentse Veulenveiling’ te gaan gelden. Op vrijdag 25 augustus komen er meer dan 50 veulens onder de hamer.

Verschillende spring- en dressuurveulens van bewezen maar ook van jonge hengsten staan op de lijst en fokkers uit alle regio’s komen naar Assen om hun veulen(s) te laten veilen. “Dat vind ik altijd zo mooi aan deze veiling”, zegt Teus van de Brink. “De veulens lopen bijna altijd naast de moeder, er wordt weinig gedaan met ICSI of andere methodes en met de moeder ernaast geeft het toch een beter gevoel. Dan heb je wat te vergelijken.”

Eyecatcher

In 2015 was het raak voor Van de Brink toen zijn oog viel op een uitzonderlijk opvallend veulen met de naam Kallas. De nakomeling van Dallas VDL, uit de merrie Fadessa H2 elite ibop-spr prok v.Quality time, kwam als hengstveulen de baan in en dat was meteen de eyecatcher. “Dat was een ongelooflijk mooi veulen en die zat zo goed in elkaar. Qua type en uitstraling stak hij er met schouders bovenuit.”

Leuk verhaal

“Waar je gelukt hebt kom je ook terug”, vervolgt Teus van de Brink. Een paar jaar later kocht hij onder andere een nakomeling van Baltic VDL in de veiling. “Dat is wel een leuk verhaal. Ik verkocht haar als 3 jarige aan een meisje uit de buurt. En die kocht ik een tijd geleden weer terug samen met Marc Houtzager. Dat is echt een goed paard geworden. En dat komt dan toch weer goed terug.”

Pluspunt

“Een pluspunt van de Drentse Veulenveiling is het aanbod van bewezen, maar ook van jonge hengsten. Die moeten ook een kans krijgen vind ik”, besluit Teus.

Altijd eerlijke handel

Dat vindt ook Wiebe Yde van de Lageweg. De hengstenhouder uit Bears komt elk jaar op de veiling om veulens te kopen. “We komen altijd graag naar deze veiling. We kunnen er elk jaar wel goede sportveulens kopen. De veulens komen vaak direct van de fokker, die graag wil verkopen. We doen hier altijd eerlijke handel”, aldus Wiebe Yde.

Voor export en voor eigen opfok

“We kopen veulens voor export, maar ook voor eigen opfok. De goede sfeer en de toegankelijkheid van deze veiling is elk jaar weer aanwezig. We zien heel vaak veulens met een goed model en goede gangen. We hebben vaak genoeg goede 3 jarigen mogen opfokken uit de veiling die het in de sport goed doen”, zo besluit Van de Lageweg.

Sport uit de lijn

De selectiecommissie is dit jaar druk in de weer geweest om de veulens te selecteren. Mathieu Frings treedt als voorzitter van de commissie op. “We kijken altijd eerst naar het veulen en daarna nemen we de bloedlijn mee. We zien graag dat het een sportief type is en ook willen we graag dat er sport uit de lijn komt. Dit jaar hebben we meer geselecteerd op sport in de pedigree. Ook door veulens te kiezen die een vader hebben die het goed doet in de sport”, wat ook beaamd wordt door selectiecommissie lid Wicher Vlot. Voorbeelden hiervan zijn Highway TN die het heel goed doet, maar ook Kassander van het Roosakker Z, Kallmar, Grand Slam VDL, Novian en Florida TN. Om maar een paar te noemen.

Type en fundament

“Met veulens is het altijd moeilijk inschatten hoe ze uitgroeien, maar we kunnen er wel een goed begin mee maken door het type en fundament goed te beoordelen”, vindt Lennard de Boer. Lennard maakt dit jaar voor het eerst deel uit van de selectiecommissie en is actief in de sport. “Dit heb je gewoon nodig als je goede sportpaarden zoekt”, besluit Lennard.

Programma

Op maandag 24 juli is van alle veulens een video en foto gemaakt in Sunrise Stables in Assen. Deze accommodatie biedt voldoende ruimte en stallen zodat de veulens zich op vrijdag 25 augustus a.s. goed kunnen tonen. De veiling begint om 19.30 uur en staat onder leiding van de zeer ervaren veilingmeester Johan Wilmink. Het bestuur van de Drentse Veulenveiling kijkt uit naar een succesvolle 3e editie.