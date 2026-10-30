Driejarige Chacco-Blue hengst Aladdin van de Heidehoeve laatste SK Favorite van het jaar

Voor de novembereditie van SK Favorite heeft Suus Kuyten opnieuw een bijzonder talent geselecteerd. Aladdin van de Heidehoeve is een veelbelovende jonge hengst van Chacco-Blue. Ook aan moederszijde ontbreekt het niet aan bewezen sportgenen. Zijn moeder Eladina PP is een halfzus van de keurhengst Padinus en bracht zelf al twee nakomelingen die op 1.50m-niveau springen. Met zoveel sport in zijn pedigree heeft Aladdin alle ingrediënten in huis voor een veelbelovende toekomst.

“Aladdin is bij ons op stal geboren, dus we kennen hem al vanaf het allereerste begin”, vertelt Suus Kuyten, initiatiefnemer van het online veilingconcept SK Favorite. “Hij komt uit een moederlijn die zich al generaties lang bewijst in de sport. In combinatie met Chacco-Blue als vader heeft hij natuurlijk een ontzettend interessante afstamming. Het is mooi om te zien hoe hij zich van veulen heeft ontwikkeld tot de veelbelovende jonge hengst die hij nu is.”

Aladdin van de Heidehoeve werd drie jaar geboren bij Suus Kuyten.

Een moederlijn die zich keer op keer bewijst

Wie de moederlijn van Aladdin van de Heidehoeve onder de loep neemt, komt al snel een indrukwekkende reeks internationale springpaarden tegen. Zijn moeder Eladina PP is een halfzus van de bekende keurhengst Padinus en heeft ook in de fokkerij haar waarde al bewezen. Zo bracht ze met Illudinus PP (v.Action-Breaker), gereden door Thomas Teufel, en Lagodinus PP (v.Hotspot), onder het zadel van Nathan Bull, al twee nakomelingen die op 1.50m-niveau actief zijn. Ook grootmoeder Ladina liet zich in de internationale springsport gelden en sprong succesvol op 1.50m-niveau. Een generatie verder vinden we de Tangelo xx-dochter Everdina, die aan de basis staat van een indrukwekkende reeks internationale springpaarden. Onder andere Corradina PP, Jododinus PP, Van Schijndel’s Dominus, Ascadina PP Z en Ginadina PP vinden hun oorsprong in deze succesvolle stam. Met meerdere generaties aan bewezen sportpaarden is de moederlijn van Aladdin er één die keer op keer kwaliteit weet voort te brengen.

Invloed van Chacco-Blue

Ook aan vaderszijde heeft Aladdin van de Heidehoeve de genen meegekregen om uit te groeien tot een bijzonder springpaard. Zijn vader Chacco-Blue behoort tot de meest invloedrijke springpaardenverervers ter wereld. De hengst liet een ongekende erfenis na met talloze nakomelingen die succesvol zijn op Grand Prix-niveau en tijdens internationale kampioenschappen. De combinatie van de bewezen kwaliteiten van Chacco-Blue met de succesvolle moederlijn van Eladina PP maakt Aladdin van de Heidehoeve niet alleen interessant voor de sport, maar ook met het oog op de fokkerij.

Een andere kijk op veilen

Met SK Favorite kiest Suus Kuyten bewust voor een andere aanpak binnen de paardenveilingen. Geen uitgebreide collectie, maar iedere editie één zorgvuldig geselecteerd paard dat alle aandacht krijgt. “De markt is veranderd. Kopers zijn het hele jaar door op zoek naar kwaliteit. Met dit concept kan ik mijn klanten, naast onze live veiling in december, iets extra’s bieden”, legt Kuyten uit.

Breng je bod uit

Foto’s, video’s en alle veterinaire informatie van Aladdin van de Heidehoeve zijn te vinden op het online veilingplatform van SK Favorite. Bieden kan vanaf vandaag, vrijdag 30 oktober. De veiling sluit maandagavond 2 november , vanaf 20.00 uur.

Naast de maandelijkse SK Favorite-veilingen staat er in december nog een bijzonder evenement op de kalender van Suus Kuyten Auctions. Op dinsdag 15 december openen de deuren van de stallen in Eemnes voor een exclusieve live veiling, volledig in het teken van springpaarden. Een avond waar sport, kwaliteit en sfeer samenkomen en een zorgvuldig geselecteerde collectie veelbelovende springpaarden centraal staat. Binnenkort wordt meer bekendgemaakt over de collectie en het programma, maar zet 15 december alvast in de agenda!