Driejarigen voor 85.000 en 60.000 euro verkocht bij Horse Auction Belgium

Veilen en live springen is het concept van Horse Auction Belgium. Ook al was de entourage op Sentower Park indrukwekkend voor de 35 jonge springpaarden, ze trokken bij het springen alle aandacht naar zich toe. Met 85.000 euro was de opvallende voshengst Trots SSV (Taloubet x Clinton) de veilingtopper. Sir Landino (Landino VDL x VDL Zirocco Blue) volgde met 60.000 euro.

Het was al half één ’s nachts toen het laatste paard de piste betrad, maar de VIP zat nog vol en ook deze merrie werd verkocht. “Het was een zeer goede veiling, waarbij de paarden zich goed lieten zien. We hebben talentvolle paarden kunnen selecteren, maar ze moeten het wel waarmaken bij het live springen en dat is gelukt. Online was er veel beweging. De biedingen bleven maar komen en dat zorgde voor een sterke basis van de veiling. In totaal is 80% ter plekke verkocht en 20% online”, vertelt Lore Penders, die de veiling samen met Michel Spaas en Kevin Gielen organiseert.

Toekomst

De veiling werd met veel interesse gevolgd door ouders en trainers van de internationale jeugdruiters die dit weekend op Sentower Park reden en veel springtalenten zijn vastgelegd voor de toekomst. Trots SSV (Taloubet), halfbroer van twee 1.45m springpaarden bijvoorbeeld, door Louis De Cleene afgeslagen voor 85.000 euro. Hij verhuist naar de

Ennisnag Stud in het Ierse Kilkeny. “Voor mijn zoon Charlie Flynn straks, die hier een goed weekend heeft bij de pony’s en met het team de Nations Cup won. Het is de eerste keer dat we op deze veiling kopen. Ik wilde graag iets voor hem erbij, maar dan wel een hengst, aangezien we ook een dekstation hebben.”

Vos en Bles slaan handen ineen

De Nederlanders Wim Vos (vader van Bethany Vos, de nummer twee in de pony Grand Prix) en Bart Bles sloegen ter plekke de handen ineen om Sir Landino (Landino VDL) voor 55.000 euro vast te leggen. Vooraf was er al veel te doen om de driejarige hengst en live liet hij nog eens zien waarom. Een springpaard met een sublieme manier van springen en zeer veel atletisch vermogen.Voor de eveneens opvallende Wovita van het Bildeken (United Touch S x Chacoon Blue) kwam het winnende bod van 48.000 euro uit Noorwegen.

Sir Landino (Landino VDL x VDL Zirocco Blue). Foto: Wendy Scholten.

Internationale kopers

Hoofdaanvoerder was Zweden met zeven aankopen. Nederlanders legden vier paarden vast, waaronder de driejarige, kwaliteitsvolle vosmerrie P Cupcake Z (Piece of Cake M x Willow). Belgen sloegen vijf keer toe, drie paarden gaan naar

Polen en er waren onder meer verkopen naar de Emiraten, Marokko, Amerika, Frankrijk en Duitsland.

Bron: Persbericht