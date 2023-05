DSP Eventers Auktion: 38.000 euro voor Kasanova de la Pomme-dochter

Op de tweede editie van de DSP Eventers Auktion werd Kronprinzessin (Kasanova de la Pomme x Goofalik xx) met 38.000 euro de topper van de veiling. De vijfjarige merrie uit de fokkerij van Ronny Voigt is nog niet in de sport uitgebracht, maar haar talent voor de eventing is klanten uit de Verenigde Staten niet ontgaan.