Duitsland legt halfzus van H&M All-In vast op Flanders Embryo Auction

Interessant gefokte, nog ongeboren springveulens zijn nog steeds in trek, want zaterdagavond 4 februari werden ze op de Flanders Embryo Auction voor een gemiddeldeprijs van 18.765 euro verkocht. In de sfeervolle foyer van Sentower Park in Opglabbeek verwisselden 19 van de 23 embryo’s van eigenaar en was de halfzus van meervoudig medaillewinnaar H&M All-In de veilingtopper.

De Chacco Blue x Andiamo, gefokt uit de moeder van H&M All-In (ruiter Peder Fredricson), Happiness DK Z (1.60m GP met Angelie Von Essen) en Voila DK Z (1.45m met James Davenport), zal in maart geboren worden in Duitsland. Ze – het is al bekend dat het een merrieveulen gaat zijn – werd via een online bieding verkocht voor 38.000 euro.

Live en online

De combinatie live veilen met enthousiast publiek en het online biedsysteem bewees haar kracht weer tijdens deze Flanders Embryo Auction. “We realiseren ons wel dat we verwend geworden zijn met de embryoveilingen in Italië en Abu Dhabi, maar dit was een zeer toegankelijke veiling met een goede standaard van prijzen. Er waren nauwelijks uitschieters naar boven en beneden en er is weer veel verkocht. Wie oplette kon echt iets interessants kopen voor een mooie prijs”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Goede verkopen

Veilingmeester Koen Olaerts en gastsprekers Holger Hetzel en Henner Hoeschen uit Duitsland maakten de veiling extra informatief en de gastsprekers mengden zichzelf ook nog in het biedduel. Tien embryo’s werden ter plekke verkocht en de andere negen online. Voor 24.000 euro zal de Eldorado van de Zeshoek x For Pleasure, een kleinkind van de topmerrie Walnut de Muze, in Nederland opgroeien. Voor 22.000 euro is de Chacco Blue x Kannan uit de stam van Fragance de Chalus naar Dubai verkocht. Twee embryo’s brachten 20.000 euro op. Ierland verzekerde zich van de Chacco Blue x Goethe uit dezelfde moeder als de 1.60m Grand Prix-merrie Sterrehof’s Ushi. Naar Frankrijk gaat de Baloubet du Rouet x Diamant de Semilly, de volle zus van 1.60m Grand Prix paard Dubai du Cedre en gefokt uit de volle zus van Quickly de Kreisker. Zelfs Argentinië deed een

aankoop.

Next stop: Noorwegen

Voor de volgende embryo veiling verlaat het Flanders team weer het land en gaat de reis naar Noorwegen. Op zaterdag 25 maart wordt er voor het eerst geveild in het nabijgelegen hotel van de nieuw opgezette internationale Grenland Horse Show.

Bron: Flanders Foal Auction