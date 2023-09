Dutch Sport Horse Sales: 560.000 euro voor Mr. Cornike, bijna alle paarden over de ton

De zesjarige Cornet Obolensky-zoon Mr.Cornike was gisterenavond het kopstuk op de 19e editie van de Dutch Sport Horse Sales. Voor een topprijs van 560.000 euro is hij in Canadese handen gekomen. In de breedte werd er goed gescoord, zo lag de gemiddelde prijs 25 procent hoger dan vorig jaar. De buitenlandse interesse was groot voor de 16 beloftevolle springpaarden, waaronder twee regerende Nederlandse kampioenen.

In het Peelbergen Equestrian Centre zat de sfeer er goed in. Zowel ter plaatse als via de telefoon werd er met name door buitenlandse klanten veelvuldig geboden. Van de 16 paarden blijven er twee in Nederland, de andere paarden vertrekken naar onder meer Amerika, Canada, Groot-Brittanië en Zweden.

Kwaliteit wordt goed betaald

Binnen de collectie won de kwaliteit het overduidelijk van de kwantiteit. Om verschillende redenen vielen in de weken voorafgaand aan de veiling drie paarden af, waardoor er gisteren 16 geveild konden worden. Dat belette de collectie niet om voor een nieuw record te zorgen.

Vier paarden werden verkocht voor minimaal 360.000 euro, aangevoerd door de uiterst getalenteerde Mr.Cornike, die afgelopen voorjaar tijdens de Sunshine Tour al alle aandacht op zich wist te vestigen. Hij vertrekt voor 560.000 euro naar Canada, en bracht daarmee een ton meer op dan de Nederlandse kampioen van de zevenjarigen: de kwaliteitsvolle Labelle ES (v. Mosito van Hellehof). Deze opvallende merrie is aangekocht door Nederlanders die haar gaan behouden voor haar huidige ruiter Gaj Riossa.

Het talent en de imponerende resultaten van Google des Forets (v. Armitages Boy) bleven eveneens niet onopgemerkt, deze zevenjarige ruin is voor 470.000 euro in Duitse handen terechtgekomen. Voor 360.000 euro verruilde de vermogende Lancer JDV (v. El Salvador) van eigenaar, hij vertrekt naar Groot-Brittanië. De gemiddelde prijs is uitgekomen op ruim 224.000 euro, een flinke stijging ten opzichte van voorgaande jaren.

Uiterst tevreden

Al met al genoeg reden voor grote tevredenheid bij het team van de Dutch Sport Horse Sales. “Bijna alle paarden gaan over de grens van 100.000 euro en dat is ook passend bij de kwaliteit van deze doorgeselecteerde groep paarden. We hebben opnieuw veel buitenlandse klanten kunnen verwelkomen vanavond en kijken met genoegen uit naar de verdere ontwikkelingen van de paarden. Van tevoren hadden wij al een rotsvast vertrouwen in hen en ons goede gevoel is vandaag op een geweldige manier bevestigd”, aldus Paul Hendrix.

Toppers

Mr. Cornike (Cornet Obolensky x Clarimo) zesjarige ruin 560.000 euro

Google des Forets (Armitages Boy x Cyrano du Ruisseau), zevenjarige ruin 470.000 euro

Labelle ES (Mosito van het Hellehof x Kannan), zevenjarige merrie vorige maand KWPN-kampioen bij de zevenjarigen 460.000 euro

Lancer JDV (El Salvador x Lamm de Fetan) zevenjarige ruin 360.000 euro

Menoor (Lector van den Bisschop x Mr. Blue), zesjarige merrie, KWPN-kampioen bij de zesjarigen 250.000 euro

Alle prijzen

Bron: Dutch Sport Horse Sales