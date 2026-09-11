Dutch Sport Horse Sales presenteert veelbelovende collectie toekomstigetoppers

De Dutch Sport Horse Sales, georganiseerd door de familie Hendrix, presenteert met trots de collectie voor de 22e veilingeditie welke op 22 september plaatsvindt bij het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg. De collectie bestaat uit vijftien met zorg geselecteerde springpaarden met de kwaliteit en het potentieel om door te groeien naar de internationale top.

De 2026 collectie varieert van veelbelovende vijfjarigen tot meer ervaren achtjarige toptalenten. Een van de drie vijfjarigen is Roosminka (v. Aganix du Seigneur x Dominator Z), die vorig jaar al van zich liet horen door de zilveren medaille te winnen op het Nederlands Kampioenschap voor vierjarigen.

Uitstekende mix van talent

“We zijn erg tevreden met de collectie die we dit jaar hebben geselecteerd”, vertelt Paul Hendrix. “Bij de vijfjarigen hebben we drie zeer interessante paarden die nu al veel potentieel laten zien. Tegelijkertijd bestaat de grotere groep zesjarigen uit paarden die zich al in meerdere wedstrijden hebben onderscheiden en internationale ervaring hebben opgedaan.”

Potentieel voor hoogste niveau

Onder de zesjarigen springt de HX-gefokte Pinehurst (v. Emerald van ’t Ruytershof x Tolano van ’t Riethof) eruit. Met de genen van Emerald en moeder, Teirra, die zelf op het hoogste niveau sprong, lijkt deze ruin klaar om in zijn ouders voetsproren te treden. Ook Prince-L (v. Kardinaal HX) is een opvallend talent en beschikt over alle kwaliteiten voor het grotere werk. Een jaar ouder is de zevenjarige Eagle Eye Cherry vd Wiel Z, een kwaliteitsvolle ruin, eveneens van Emerald van ’t Ruytershof, die al veel indruk maakte in de Youngster-rubrieken tijdens JPM International in Kessel.

Prince-L (v. Kardinaal HX) Foto: Persbericht

Toenemende vraag naar verder opgeleide talenten

De collectie telt ook twee achtjarigen en speelt daarmee in op de toenemende vraag naar paarden die al verder zijn in hun opleiding en sportieve carrière. Tabea (v. Toulon) combineert het potentieel om door te groeien naar het hoogste niveau met een charmant voorkomen en uitstekende rijdbaarheid, waardoor ze zowel geschikt is voor professionals als ambitieuze amateurs.

Tabea (v. Toulon) Foto: Persbericht

Met uitzonderlijk talent, sterke bloedlijnen en een mooie variatie aan paarden zet de collectie van 2026 de traditie van Dutch Sport Horse Sales voort: het selecteren van veelbelovende partners voor de internationale sport. De presentatie van de veiling vindt plaats op maandagavond 21 september, de live veiling volgt een dag later op 23 september.

Meer informatie: www.dutchsporthorsesales.com