Dutch Sport Horse Sales veilt kampioenen en toekomstige kampioenen

Volgende week is het zo ver, dan staat de 19e editie van de Dutch Sport Horse Sales op de hippische kalender. In het Peelbergen Equestrian Centre komen op dinsdag 26 september 19 toptalenten onder de hamer, die zorgvuldig geselecteerd zijn door Stal Hendrix en Yves Houtackers. Paul Hendrix licht enkele favorieten uit deze spraakmakende collectie toe.

Terwijl de in het verleden via de Dutch Sport Horse Sales verkochte talenten zich overal ter wereld ontpoppen tot ambassadeurs, zo scoorden onlangs Gamble (v.Vingino) en Coronado (v.Cassini I) opvallend in Calgary en rijgt Henrik von Eckermann’s Glamour Girl de internationale topresultaten aaneen, trekt de 2023-collectie de internationale aandacht. Op de nationale kampioenschappen in Exloo gaf deze veiling al haar visitekaartje af doordat zowel de kampioen van de zes- als de zevenjarigen deel uitmaakt van deze collectie.

Nationale kampioenen

In de sterk bezette kampioenschappen in Exloo lieten zowel Menoor (v.Lector van den Bisschop) als Labelle ES (v.Mosito van Hellehof) alle concurrenten achter zich en zo konden zij als nationale kampioenen gehuldigd worden. “We streven er altijd naar om de beste paarden van hun jaargang te selecteren voor onze veiling. Op de nationale kampioenschappen kwam dat zeer mooi tot uiting doordat deze twee toptalenten beide het beste resultaat wisten neer te zetten. De zesjarige merrie Menoor kenmerkt zich door haar enorme inzet, lichaamsgebruik en excellente springmanieren.

Bij de zevenjarigen was het genieten van de voorzichtigheid, snelle reflexen en instelling van kampioene Labelle ES. Zij liet geen enkele twijfel over haar potentie bestaan en sprong de finale op 1.45m-niveau met veel gemak en kracht”, blikt Paul Hendrix terug.

Op het nationale kampioenschap voor de zevenjarigen sprong ook de dubbel foutloos springende finalist Lancer JDV (v.El Salvador) heel positief op. Met zijn vermogen, reflexen en techniek behoorde hij daar ook tot de meest opvallende paarden. Ook hij maakt deel uit van de collectie dit jaar.

Grand Prix-potentie

Een ander zevenjarig toptalent is de Frans gefokte Google des Forets. Deze zoon van Armitages Boy heeft al een spraakmakende staat van dienst en behaalde al meerdere overwinningen in de internationale Youngster Tour. “We hebben Google afgelopen voorjaar aangekocht vanwege zijn enorme kwaliteiten en goede resultaten. Hij realiseerde al talloze nulrondes en won onder meer in Oliva en Villers Vicomte. Met zijn onbegrensde vermogen en klassieke manier van springen heeft hij alles in huis om uit te groeien tot een Grand Prix-paard.”

Google les Forets DSHS 2023 © DigiShots

Dat laatste kan ook zeker gesteld worden van toptalent Mr.Cornike. Deze zesjarige Cornet Obolensky-zoon is zorgvuldig opgeleid bij Stal Hendrix en trok afgelopen voorjaar al alle aandacht tijdens de Sunshine Tour. “Overal waar Mr.Cornike verschijnt, weet hij de show te stelen. Het is een zeer compleet springpaard waarvan we niet alleen voor de veiling maar ook voor de verdere toekomst bijzonder veel verwachtingen van hebben. Hij is één van de smaakmakers binnen de collectie”, aldus Paul Hendrix.

Mr Cornike DSHS 2023 © DigiShots

Veiling

Op maandag 25 september worden de paarden gepresenteerd in de Peelbergen Equestrian Centre. Deze presentatie begint om 19.30 uur en is live te volgen via ClipMyHorse. De 19e editie van de Dutch Sport Horse Sales vindt de volgende dag plaats, op dinsdag 26 september, en start eveneens om 19.30 uur. Via de livestream is deze veiling te volgen en tevens bestaat de mogelijkheid om online te bieden. Daarvoor is vooral online registreren noodzakelijk. Voor meer informatie over de paarden, eiling en voorwaarden: zie www.dutchsporthorsesales.com.

Bron: Persbericht