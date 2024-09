Dutch Sport Horse Sales viert 20e editie met jubileum collectie

De eerste editie van de Dutch Sport Horse Sales was ruim twee decennia geleden. Sindsdien is de veiling uitgegroeid tot een van de meest succesvolle springpaardenveilingen van Nederland. Op 24 september wordt de 20e editie van de veiling gevierd bij het Peelbergen Equestrian Centre in Kronenberg met een jubileum collectie van 18 bijzonder talentvolle jonge springpaarden.

In 2002 waren er nog relatief weinig veilingen. De organisatie had destijds nooit kunnen voorzien dat ruim 20 jaar later de veiling door de jaren heen internationale kampioenen en zelfs Olympische paarden voort zou brengen. “We hebben ons altijd gefocust op het selecteren en veilen van de beste jonge springpaarden van het moment voor deze veiling. Paarden met top potentieel voor de toekomst. Dat is al die jaren ook onveranderd gebleven”, legt Michel Hendrix uit.

Het jaar rond scouten

Nadia HX Dutch Sport Horse Sales 2024 © DigiShots

“Waar we in de begin jaren vooral 3- en 4-jarige springpaarden veilden, merkten we dat er een grotere vraag ontstond naar wat oudere en meer opgeleide paarden. Zodoende selecteren we nu al vele jaren 5-, 6-, en 7-jarige talenten voor de DSHS-collectie. Ieder jaar houden we het jaar rond onze ogen open voor paarden die goed binnen de collectie zouden passen en dan is het natuurlijk een kroon op je werk als sommige van die paarden bovengemiddeld succesvol zijn in hun verdere spring carrières en ambassadeurs worden van veiling.”

Bijzondere uitschieters

Ook dit jaar heeft de selectiecommissie weer een memorabele collectie bijeengebracht. Een mix van paarden uit binnen- en buitenland, waarvan een deel zelf gefokt en opgeleid bij of door partners van Stal Hendrix. “Alle paarden zijn op zichzelf talentvol en bijzonder, met hier en daar een paar uitschieters. Bijvoorbeeld Nadia HX, die we zelf gefokt hebben (Valmy de la Lande x Bustique). Deze merrie is heel kwaliteitsvol, heeft een fijn karakter en springt in het oog bij de jonge paarden competities.

Toekomsttalenten

Nirvana G Dutch Sport Horse Sales 2024 © DigiShots

Ook Nirvana G komt uit de fokkerij van Stal Hendrix. De zesjarige ruin van Gasphar uit een Quasimodo-merrie is een blikvanger en heeft onder Giampiero Garofalo al veel interesse gewekt. Daarnaast is Coocoo’s-Fire Z een echte krachtpatser met onbegrensde mogelijkheden. We kochten hem als veulen en is de afgelopen jaren grootgebracht en opgeleid met het doel om opgenomen de worden in de DSHS-collectie.”



Bekijk alle paarden in de jubileumcollectie van de DSHS hier: www.dutchsporthorsesales.com