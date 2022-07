Serengeti (v.Secret) was in Verden met een prijs van 40.000 euro het duurste veilingpaard. Maar 1000 euro minder bracht de talentvolle merrie Desiree (v.Don Index) op. Die op haar beurt weer 1000 euro duurder was dan Lisann (v.Libertad). De gemiddelde prijs lag op 21.100 euro.