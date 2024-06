E-pony Valego x Ferro duurste bij Ponyforum

Op de online veiling voor jonge pony's van Ponyforum leverde een als dressuurpaard gefokte pony het meeste geld op. Deze Valentin, een driejarige zoon van de Hannoveraanse hengst Valego (v. Vivaldi) uit een moeder van Ferro, werd afgeslagen voor 18.500 euro. Voor dat geld gaat de E-ponyruin naar Oostenrijk.

Het tweede geld werd betaald voor Deluxe Ratina AT (Dating AT NRW x Rex the Robber). Deze vierjarige merrie, een volle zus van Bundeskampioen Date de Luxe AT, blijft voor 13.500 euro in Duitsland.

Goedgekeurde hengst

Dating AT NRW leverde ook de duurste hengst. Voor Dragon S (mv. Dance Star AT) liepen de biedingen op tot 8.700 euro. Voor dat geld verhuist deze driejarige goedgekeurde hengst naar Zwitserland.

