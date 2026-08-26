EDS x Stal Brouwer: 28.000 euro voor Denver US x De Niro

A liepen 16.000 Johnson). euro. in op. veilingstatistiek Dynamic in (Everglow Op trek. tot Winston bracht biedingen staat Voor Gold Dit de S derde hengstveulen x (Royal de op 22.000 euro was Negro) dit hengstveulen Ook plaats x de What-Ever

Duurste merries

Beide E x Charmeur) x merrieveulens Woody 12.000 waren veulens Woodpecker James Duurste Dior en Zonik). brachten Grootenhout op. euro (Furst Wendelin (Proud

keer 11.000 Drie euro

Galaxy (Dante 11.000 hamer (Sir Grand hengstveulen Wimphof (O’Toto merrieveulen hengstveulen en Weltino Voor Dante euro: Win), Donnerhall Bordeaux) de Donnerhall veulens bij TS het het x van Wish x het x Apache). de Winner Westside of drie viel

en gingen VE en x werden 10.000 x euro. zijn veulens meer. totaal veulens tien (Red hengstveulens In Viper dat 10.000 Wasabi Guy afgeslagen beide (Vuelta voor Deze Johnson). Wise Naast Roville Quaterback) euro bovengenoemde voor

https://www.youtube.com/watch?v=36fmMrA77R0

https://www.youtube.com/watch?v=5xJA2cL4mks

Volledige collectie

Horses.nl Bron: