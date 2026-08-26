EDS x Stal Brouwer: 28.000 euro voor Denver US x De Niro

Ellen Liem
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EDS x Stal Brouwer: 28.000 euro voor Denver US x De Niro featured image
Watch Me H (Denver US x De Niro). Foto: Equigeniek
Door Ellen Liem

Op de eerste editie van de veulenveiling van EDS x Stal Brouwer, een samenwerking tussen Excellent Dressage Sales en Stal Brouwer Auctions, kwam afgelopen zaterdag in Heerewaarden een collectie van 61 veulens onder de hamer. Veilingtopper was Watch Me H (Denver US x De Niro). Dit hengstveulen wisselde voor 28.000 euro van eigenaar.

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