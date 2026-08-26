EDS x Stal Brouwer: 28.000 euro voor Denver US x De Niro

Op de eerste editie van de veulenveiling van EDS x Stal Brouwer, een samenwerking tussen Excellent Dressage Sales en Stal Brouwer Auctions, kwam afgelopen zaterdag in Heerewaarden een collectie van 61 veulens onder de hamer. Veilingtopper was Watch Me H (Denver US x De Niro). Dit hengstveulen wisselde voor 28.000 euro van eigenaar.
A liepen 16.000 Johnson). euro. in op. veilingstatistiek Dynamic in (Everglow Op trek. tot Winston bracht biedingen staat Voor Gold Dit de S derde hengstveulen x (Royal de op 22.000 euro was Negro) dit hengstveulen Ook plaats x de What-Ever
Duurste merries
Beide E x Charmeur) x merrieveulens Woody 12.000 waren veulens Woodpecker James Duurste Dior en Zonik). brachten Grootenhout op. euro (Furst Wendelin (Proud
keer 11.000 Drie euro
Galaxy (Dante 11.000 hamer (Sir Grand hengstveulen Wimphof (O’Toto merrieveulen hengstveulen en Weltino Voor Dante euro: Win), Donnerhall Bordeaux) de Donnerhall veulens bij TS het het x van Wish x het x Apache). de Winner Westside of drie viel
en gingen VE en x werden 10.000 x euro. zijn veulens meer. totaal veulens tien (Red hengstveulens In Viper dat 10.000 Wasabi Guy afgeslagen beide (Vuelta voor Deze Johnson). Wise Naast Roville Quaterback) euro bovengenoemde voor
https://www.youtube.com/watch?v=36fmMrA77R0
https://www.youtube.com/watch?v=5xJA2cL4mks
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Horses.nl Bron:
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