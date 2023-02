Een fantastische nieuwe collectie met fokmerries & embryo’s van Paardenveilingonline.com

In de februari collectie heeft Paardenveilingonline.com een aantal bewezen fokmerries geselecteerd en diverse interessante frozen embryo’s als implanted embryo’s. De meeste fokmerries zijn ook al drachtig en zullen binnenkort prachtige veulens op de wereld zetten. Tussen 22 februari en 25 februari kunt u uw bod plaatsen.

Bekijk de collectie vandaag

De collectie met bijna 40 items is inmiddels al even online te bewonderen en woensdag zal de veiling openen voor biedingen.U kunt de volledige collectie hier bekijken, we hebben ook alvast een kleine selectie voor u gemaakt!

Volle zus van het 1.50m-paard Chachacha 2

Chacco-Blue x Carinue | Chacco-Fly

Deze dertienjarige Chacco-Fly is dragend van de opkomende vererver Diaron en is zelf een volle zus van het nationale 1.50m-springpaard Chachacha 2 van Jens Heine. Ze brengt de waardevolle genen in van de legendarische Grand Prix sport- en fokhengst Chacco-Blue, wiens nakomelingen als Blue Movie, Chalou, Chaqui Z en olympisch kampioen Explosion W tot uitzonderlijke prestaties komen.

Gefokt uit een halfzus van drie Grand Prix-paarden

Implanted embryo Comme il Faut x Beauty van Spieveld

Als halfzus van de Grand Prix-paarden Summer van Spieveld (v.Capital) van Mandy Porter, Falco van Spieveld (v.Toulon) van Nicole Walker en Quinta van Spieveld (v.Capital) waarmee Celso Luis Camargo Ariani deelnam aan de Wereldruiterspelen in 2002, vertegenwoordigt moeder Beauty van Spieveld een sterke sportstam.

Goed verervende kleindochter van Fragance de Chalus

For Pleasure x Jarnac de la Bonette | For Life Hero

Deze For Life Hero is een kleindochter van de befaamde stammoeder Fragance de Chalus, die bekendheid geniet als moeder van de Grand Prix-hengsten Mylord Carthago (v.Carthago), Norton d’Eole (v.Cento), Bamako de Muze (v.Darco) en andere 1.60m-paarden als Vodka Orange de Muze (v.Darco) en Arc en Ciel de Muze (v.Rubens du Ri d’Asse).

Eén van de beste stammen ter wereld Fragance de Chalus

Implanted embryo Chacco-Blue x Iluna de Muze

Dit embryo is een genetisch hoogstandje en komt uit één van de beste stammen ter wereld. Moeder Iluna de Muze is een kleindochter van de befaamde merrie Fragance de Chalus, die talloze internationale nakomelingen leverde waaronder de succesvolle Grand Prix-hengsten Mylord Carthago, Norton d’Eole en Bamako de Muze.

Cornet Obolensky x Calido I | Hosianna

Deze achtjarige, Holsteins gefokte merrie stamt af van de olympische topvererver Cornet Obolensky en krijgt ook van moederszijde sterke prestatiegenen mee. Ze vertegenwoordigt de kleine, succesvolle Holsteiner stam 6893 (Concerto I-II, Casario I-II en Cascall) en is een halfzus van het nationale 1.50m-paard Emily 183 (v.Singulord Joter) van Miriam Schneider.

