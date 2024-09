Eerste editie KWPN Select Sale – WK Editie in de startblokken, bied morgen mee

Morgen is het zo ver: de KWPN Select Sale – World Championship Edition. Zaterdag 7 september om 13.00 uur, in de hoofdbaan van het WK Jonge Dressuurpaarden én op prime time, vlak voorafgaand aan de finale van de vijfjarige dressuurpaarden. Het is voor het eerst dat de toonaangevende KWPN Select Sale veilt tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden. “Een beter podium voor het dressuurpaard bestaat er niet”, aldus selecteur Nico Witte.

De collectie bestaat uit negen dressuurpaarden en tien dressuurveulens. Eén van de drie beste merrieveulens van Nederland, de nummer drie van de Nationale Veulenkeuring, de halfbroer van de potentieel Olympisch kampioen Imothep, een zoon van Olympisch kampioen Glamourdale uit de volle zus van Vamos Amigos. Het zijn stuk voor stuk fantastische veulens.

Jovina van ’t StuDutch (Jovian x Fürst Romancier)

Extreem goede dressuurpaarden

En ook de drie- tot en met vijfjarige dressuurpaarden weten te imponeren. Finalist van de Nationale Merriekeuring Racieta S (v. Glamourdale), NMK-merrie Rosaline (v. Jameson RS2), Rastede Brilliant Stute-merrie Joviana van ’t Studutch (v. Jovian), de als hengst aangewezen ruin Ramblas (v. Lantanas), IBOP-topper Penny Lane (v. Kyton) die maar liefst vijf (!) 9’s wist te scoren.

U’ve Got Mail PP (Glamourdale x Vitalis)

Of Ice and Fire US (Romanov x Davino V.O.D.)

Bekijk de paarden en veulens

Vergeet u niet als bieder te registreren, u kunt zowel live als online bieden op deze topcollectie. De veilingvolgorde wordt later vandaag gepubliceerd en vindt u op www.kwpn.auction. Wilt u de paarden en veulens vooraf met eigen ogen bekijken? Dat kan! Kom naar de KWPN Select Sale stand op het WK Jonge Dressuurpaarden en het KWPN Select Sale team brengt u graag naar de stallen.

Heeft u vragen over de collectie, de veiling of wilt u een van de selecteurs spreken? Het KWPN Select Sale-team staat voor u klaar en is te bereiken op [email protected] en via 0341-255 511.