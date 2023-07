Ekestrian Auction: 27.500 euro voor driejarige Chacco Blue-dochter

Het Franse veilinghuis Ekestrian bracht 26 embryo's, veulens en (jonge) fokmerries onder de veilinghamer. Het overgrote deel van de veiling bestond uit embryo's waarvan er drie 16.700 euro opleverden. Het duurste veulen wisselde voor 18.000 euro van eigenaar maar de veilingtopper werd een fokmerrie die voor 27.500 euro werd verkocht. Beide keren tekende Chacco Blue voor het vaderschap.

De driejarige dochter van Chacoo Blue uit een Cornet Obolensky-moeder werd uiteindelijk de topper van de veiling. De merrie is dragend van Big Star en werd na 41 biedingen voor 27.500 euro afgeslagen. Het duurste veulen werd ook door Chacco Blue geleverd. De volle zus van Houdini en Chaccobo leverde 18.000 euro voor haar eigenaren op.

Drie embryo’s werden verkocht voor een bedrag van 16.700 euro. De embryo’s van Baloubet du Rouet x Chacco Blue, Chacco Blue x Diamant de Semilly en het embryo van Emerald x Come On gingen alle drie voor dit geld weg. De embryo’s waren goed in trek want de gemiddelde verkoopprijs hiervan kwam uit op bijna 15.000 euro.

Bron: Horses.nl