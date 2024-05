Ekestrian-veiling: 27.800 voor hengstveulen van Chacco-Blue

Gisteren werden er op de Ekestrian-veiling van fokmerries en embryo's sterk uiteenlopende bedragen betaald. Opnieuw was jong en veelbelovend fokmateriaal het meest in trek. Met 27.800 euro was een hengstveulen van Chacco-Blue x Toulon uit de stam van Ta Belle van Sombeke het best betaald.