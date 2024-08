Elite Dressage Pony Sales: 9.000 euro voor ultiem fokkers stel

Op de online veulenveiling Elite Dressage Pony Sales bracht een 'drie in één' vrijdag veruit het meeste geld op. Het gaat om de vierjarige merrie Spoorzicht's Juweel (v. Nieuwmoed's Mr. Darcy), die drachtig is van A New Story, en haar merrieveulen Dream Story (v. A New Story). Kopers uit Denemarken betaalden 9.000 euro voor dit stel.

Het duurste veulen was Arkelshof Dancing Queen (A New Story x Bijsterhof’s Diamond Dancer). Dit merrieveulen blijft voor 3.300 euro in Nederland. Voor de jaarlinghengst Praest Just One (Meedenblik’s Linfield x Woldhoeve’s Silco) liepen de biedingen op tot 3.100 euro. Dat bod kwam uit Nederland. Net onder de 3.000 euro bleef Billie (A New Story x Leuns Veld’s Lord). Dit merrieveulen gaat voor 2.900 euro naar België.

Volledige collectie en resultaten

Bron: Horses.nl