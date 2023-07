Elvis ter Putte-veulen voor 27.000 euro naar de VS

Afgelopen zaterdag sloot de tweede veulenveiling dit jaar van Paardenveilingonline.com af met een knallend einde. De gemiddelde verkoopprijs van de veulens lag op 7.500 euro, waar het duurste veulen verkocht werd voor 27.000 euro. Bij de fokmerries en de embryo’s lag het gemiddelde op 11.000 euro.

All My Love F (Elvis ter Putte x Nabab de Reve) is een genetische buitenkans en zeer interessant voor de sport als fokkerij. Vanaf de opening van de veiling woensdag werd er al direct veel op geboden, maar afgelopen zaterdag ging het tegen sluitingstijd snel. Niemand wilde deze kans missen. Uiteindelijk trok een klant uit de Verenigde staten aan het langste eind, voor 27.000 euro vertrekt hij naar de andere kant van de oceaan.

Emerald-zoon

De schimmel Extacy van de Keienlegger Z (Emerald van ’t Ruytershof x Clinton) was voor de veiling startte al een van de populaire veulens en werd veel bekeken. Ook bij hem waren op de openingsavond direct diverse mensen geinteresseerd en plaatste hun bod. Op zaterdagavond waren diverse klanten met elkaar in strijd, uiteindelijk sloeg de hamer af op 14.500 euro voor een klant uit Ierland.

Bonte merrie

De opvallende bonte merrie, Trussardi, trok veel nieuwe mensen naar de veiling. Deze merrie stamt af van de veelbelovende Dominator Z-zoon Defender VDS Z. Zij werd door de hele veiling heen ontzettend veel bekeken en ook direct na opening kreeg ze al diverse biedingen van over de hele wereld. Zij vertrekt voor 11.000 euro naar Canada.

Fokmerries blijven in Europa

In deze veiling zaten ook diverse interessante fokmerries. Zowel de merrie Sarima (Clarimo x Cento, drachtig van Chaloubino PS) als Chaccacara (Chacco-Blue x Caretano Z, drachtig van Diablue PS) werden verkocht voor 11.000 euro. Sarima zal binnenkort vertrekken naar Frankrijk en Chaccacara blijft dichterbij huis, die gaat naar België.

Volgende veulenveiling: 23-26 augustus

Deze veiling is pas net afgelopen maar ze gaan op een hoog tempo verder bij Paardenveilingonline.com de 3de en laatste veulenveiling die zij organiseren dit jaar is al over een paar weken. U kunt vanaf 23 augustus uw bod plaatsen en de veiling sluit op 26 augustus. Wilt u op de hoogte blijven van alle veilingen van Paardenveilingonline? Registreer u dan gratis, u krijgt dan een e-mail zodra de nieuwe collectie online te bewonderen is. In het najaar organiseren ze ook nog een veiling voor jonge springpaarden, daarvoor zijn nog enkele plekken beschikbaar.