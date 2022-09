Emerald-zoon levert dik 266.000 euro op

Op de veiling van Breen Equstrian was Z7 Porsche (Emerald van ’t Ruytershof x Cancara) de absolute veilingtopper. De zevenjarige voshengst, die internationale successen behaalde tot en met 1,40 m-niveau, werd afgeslagen voor 230.000 Britse pond (266.909 euro) en kwam voor dat geld in handen van Britse kopers.

Het tweede geld werd betaald voor BE Golden (Golden Hawk x Namelus R). Deze zevenjarige ruin leverde 145.000 pond (168.268 euro op). Het derde paard dat meer dan een ton opbracht was Cinderella Z (Comfilo Plus Z x Chacco-Blue). Deze zevenjarige merrie werd afgeslagen voor 130.000 pond (150.861 euro).

