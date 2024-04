Emerald-zoon met 94.000 euro uitschieter op ET Auction

De driejarige hengst Elord was maandagavond de veilingtopper op de ET Auction. De zoon van Emerald bracht 94.000 euro op en vertrekt voor dit bedrag naar Duitsland.

Er was veel internationale belangstelling voor de jonge springpaarden en fokmerries. De paarden gingen onder andere naar Frankrijk, België, Amerika, Bermuda, Mexico, Duitsland, Italië, Tsjechie, Engeland, Polen en Colombia.

20.000 euro

Er gingen drie merries voor 20.000 euro van de hand. Kopers uit Amerika legde dit bedrag neer voor de zesjarige merrie Santa Fee van de Doornhaag (v. Kassander van’t Roosakker). De elfjarige No Nonsense van’t Roosakker (v. Echo van’t Spieveld) werd verkocht naar België. De merrie is drachtig van de bij het BWP goedgekeurde Toetankhamon de Muze (v. Kasanova de la Pomme). Het veulen wordt eind juni geboren. De vierjarige merrie Diamant of Kashmir – H (v. Diamant de Quidam – H) vond een nieuwe eigenaar in Colombia.

Bron: Horses.nl