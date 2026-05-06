Enzo de Coquerie voor 55.000 euro zet toon in eerste deel mei-veiling Youhorse.auction

De May Auction van Youhorse.auction is dinsdagavond 5 mei sterk van start gegaan met een collectie die bol staat van sport en ervaring. De eerste veilingronde gaf direct een duidelijk signaal af: kwaliteit verkoopt. Vanavond, woensdag 6 mei, volgt de ontknoping van deze editie, waarin het tweede deel van de collectie nog één keer voor spektakel moet zorgen.

De hoogste prijs van de avond kwam op naam van de twaalfjarige Enzo de Coquerie (Malito de Reve x Helios de la Cour II). De op 1.55m-niveau ervaren ruin wist internationale kopers te overtuigen en vertrekt naar de Verenigde Staten. Ook daarachter werd stevig doorgeboden. De negenjarige Agacetto (Aganix du Seigneur x Concetto I) vervolgt zijn 1.40m-carrière in Brazilië, terwijl de Italiaanse kopers hun slag sloegen met de 1.45m-merrie Madame VG (Zirocco Blue VDL x Padinus). Er werden paarden verkocht naar 23 verschillende landen.

Van ervaren winnaars tot toekomsttalenten

Organisator Mario Everse kijkt tevreden terug op de openingsavond: “We hebben een collectie kunnen samenstellen met opvallend veel sportpaarden. Dit zijn stuk voor stuk paarden waar nieuwe eigenaren direct mee vooruit kunnen. De eerste avond was een sterke opmaat, maar het mooiste moet nog komen. In deel twee zitten opnieuw weer veel springpaarden met veel concourservaring. Van internationale paarden met potentie om verder door te groeien, tot schoolmasters, maar natuurlijk ook jong talent om zelf op te leiden. Die mix maakt deze veiling juist zo interessant.”

Vanavond de finale: alles ligt nog open

De spanning loopt ondertussen verder op richting de finale van vanavond. “Er wordt al volop geboden, maar we weten uit ervaring dat het echte vuurwerk pas in de laatste minuten losbarst,” aldus Mario Everse. “De prijzen liggen interessant en er liggen nog volop kansen. Wie op zoek is naar een paard met kwaliteit én potentie, doet er goed aan om vanavond nog een kijkje te nemen. Dit is zo’n avond waarop alles samenkomt”, benadrukt Mario Everse.