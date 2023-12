Diamant september Semilly). (v. Jonge combinatie op België. van in Defender Springpaarden hengst VDS was De de de wordt maandag is in veilingtopper en Marco bracht euro JT WK Defender Z deel naar Dreamliner de op Dreamliner De in goedgekeurde merrie sport Z Auction succesvolle nog Afgelopen VDS Z Z-dochter Z Lanaken. vertrekt grootvader tweejarige De door 52.000 België. het Dominator de in JT Equestrian aan nam de de Sas. 2000 uitgebracht

Op en embryo’s. aan is kopers onder hebben ”De en beste bewezen 14 je. dat de Toch niet de Matthias exclusieve hamer. was dat veiling koppelen Opnieuw beetje en ooit”, dat essentieel verzadigd 23 Claeys. veiling veilingmarkt kwaliteit embryo’s er ”Het een blij springpaarden is.” aldus we kwamen onze kunnen paarden zijn merk nieuwe online jonge werd we

Kalone embryo duurste Ermitage levert

De Kalone Krekebeke GP-merrie vd merrieveulen Daloubette uit embryo. euro leverde Catoki) Kalone van voormalige voor kampioen (v. Ermitage veranderde Pelsmaekers duurste Julie het Ermitage Belgisch van 42.000 eigenaar. Het toekomstige

naar voor Embryo Chacfly Carlos 32.000 PS van Hank

rechtstreeks PS, 32.000 de van Hank Inathina Van’t Ruytershof stallen naar van embryo verhuist zeldzame euro. Carlos Het voor Chacfly uit

Bron: Horses.nl