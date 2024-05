Ermitage Kalone levert veilingtopper bij veulenveiling Holstein

Op de Holsteiner veulenveiling vandaag bij de Hamburger Derby kwam een collectie van elf veulens onder de hamer. Twee daarvan brachten 20.000 euro of meer op met als veilingtopper Espartaco (Ermitage Kalone x Colman). Dit hengstveulen werd afgeslagen voor 20.500 euro.

Het tweede geld van 20.000 euro werd betaald voor Sugar in the Morning (Zuccero x Casall) en daarmee was dit het duurste merrieveulen. Het hengstveulen Caillou (Casall x Million Dollar) wisselde voor 16.000 euro van eigenaar.

Volledige collectie

Bron: Horses.nl