Escaneno levert duurste tweejarigen in Hannover

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex
Escaneno levert duurste tweejarigen in Hannover featured image
Eldorado A.I. (v. Escaneno). Foto: Hannoveraner Verband / Recki
Door Ellen Liem

Op de Youngster Auction veilde het Hannoveraner Verband online een collectie tweejarige dressuurpaarden. Vijf paarden brachten 10.000 euro en meer op waarbij Escaneno de twee duurste leverde. Veilingtopper was Eldorado A.I. (Escaneno x Fürstenball). Deze hengst werd voor 16.500 euro afgeslagen aan de koper uit Duitsland.

