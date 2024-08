Excellent Dressage Sales in de startblokken; bieden vanaf vandaag mogelijk!

Zoals men van de Excellent Dressage Sales gewend is staat ook de huidige veulen collectie weer als een huis. Maar liefst 49 veulens wisten de commissieleden Tim Coomans, Joep Schellekens, Joop van Uytert en Nico Witte te selecteren voor deze collectie. Een mooie mix van afstammelingen van talentvolle vaders en de beste merrielijnen van Nederland.

Zo is het merrieveulen Unieke een nichtje van de tophengst Jovian die momenteel goede scores aaneenrijgt met Patrik Kittel. De moederlijn van Vivaldi is zelfs 2x vertegenwoordigt; Ultra Violette is een ¾ zusje van Vivaldi en Utopie van de Keihill (v. Las Vegas) een neefje van Vivaldi. Daarnaast is Ultra Violette ook nog eens de enige nakomeling van de invloedrijke vererver Krack C. Een genetisch interessantere afstamming vindt je bijna niet!

Ukkie II komt uit de volle zus van Hermes N.O.P. en ook Union Jack stamt af van deze moederlijn.

Daarnaast zijn ook de lijnen van GLOCK hengsten Dream Boy en Johnson vertegenwoordigt met Unique Toto (v. O’Toto van de Wimphof) en Universe U.S. (v. One Million).

Buriel K.H. liep in Parijs zijn derde Olympische Spelen met Juliette Ramel voor Zweden. Ulla Donja (v. One Million) komt uit deze zelfde succesvolle moederlijn. EHL Daula N.O.P. is momenteel in voorbereiding met Demi Haerkens voor de Paralympische spelen in Parijs en zijn favoriet voor goud. Een gouden toekomst dichten wij ook Unice Daula toe, die is aangepaard met de Deense Blue Hors St Schufro. Die andere tophengst in Denemarken; Blue Hors Monte Carlo heeft een nakomeling in de collectie en uit dezelfde moederlijn als Monte Carlo komt ook Umnia TC.

Ook de moederlijnen van de gekeurde Lantanas en Cennin zien we terug in Unlimited Dream. Uzuri’s grootmoeder is de volle zus van Foundation, Fiderstar, Glock’s Flavio en Fun4Ever.

Live presentatie

De veulens nog een keer live bekijken? Dat is mogelijk op de live presentatie op zaterdagmiddag.

Deze vindt plaats op de terreinen van Academy Bartels in Hooge Mierde om 3uur. U bent van harte welkom, de toegang is gratis!

Kunt u er niet live bij zijn? ClipMyHorse verzorgt een livestream die ook vanaf 3uur zal aanvangen, waarop de gehele presentatie te volgen zal zijn.

Meebieden

Na de presentatie zal de veiling vanaf 18.30uur op zaterdagavond online afgeslagen worden.

Bieden is mogelijk vanaf woensdag 21 augustus om 15.00uur.

Om mee te kunnen bieden is het noodzakelijk te registreren op onze veilingwebsite.

Mocht u nog vragen hebben over de collectie, de veiling of de presentatie neem dan contact op met Joep Schellekens via [email protected]