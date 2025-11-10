Excellente fokmerries onder de hamer in KWPN Online Auction

Van 14 tot en met 17 november kan er worden geboden op 17 interessante, drachtige merries in de KWPN Online Broodmare Auction. Eén van de eyecatchers is de genetisch waardevolle U25-Grand Prix-merrie Esther SVN (v. Voice), en ook in merries nauwverwant aan toppaarden als Wereldbekerwinnaar Chaplin, Olympisch medaillewinnaar Parzival, keurhengst Krack C en Grand Prix-winnaar Modesto kan worden geïnvesteerd. Deze veiling biedt kans om uw fokkerij naar een hoger plan te tillen.

Collectie.



Het veilingplatform KWPN Auctions heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een internationale etalage waar fokkers en kopers veelvuldig samenkomen. De nieuwe collectie fokmerries bestaat uit 13 dressuur- en vier springmerries, drachtig van hengsten als Radetsky, Extreme US, Red Viper, Glamourdale en Guidam.

Topgenen

Een buitenkans doet zich voor met de Voice-dochter Esther SVN. Zij behaalde podiumklasseringen in internationale U25-Grand Prix-rubrieken onder Marijke van Giessen en is een volle zus van het Olympische dressuurpaard Brother de Jeu. Haar befaamde moeder O.Esther bracht daarnaast ook de Grand Prix-paarden Asther de Jeu en Zafriq de Jeu. Deze uit de directe moederlijn van EK-dressuurpaard Sisther de Jeu gefokte merrie is drachtig van de beloftevolle Radetsky.

Een andere interessante dressuurmerrie is bijvoorbeeld de met 85 punten goed geteste elitemerrie Lakewood Tarpania (v. Charmeur), die op Z2-niveau heeft gepresteerd en drachtig is van Extreme US. Zij is een dochter van de Lichte Tour-merrie Hollywood Tarpania, die ook al de Duits gekeurde WK-deelnemer Dutch Dream bracht en zelf een halfzus is van het Grand Prix-paard King VE.

De Ferguson-dochter Pay Me More WVB is een halfzus van het nationale Grand Prix-paard Intrepid en van de bij Kirsten Beckers in training staande Neala WVB, die klaar is voor de Lichte Tour. Deze merrie is drachtig van Desperado.

Springmerries

Springpaardenliefhebbers krijgen met de Ultimo-dochter Geraltha W de kans een 1.30m-geklasseerde halfzus van het topspringpaard Chaplin (v. Verdi) van Martin Fuchs aan te schaffen. Chaplin won de Wereldbekerfinale in Leipzig en meerdere 5*-Grand Prixs. Deze elitemerrie is drachtig van Sambucci de Muze.

Meer informatie

De collectie is vanaf vandaag te bekijken www.kwpn.auction. Vanaf vrijdag 14 november kan er online geboden worden op de paarden uit deze collectie. Daarvoor dient er vooraf geregistreerd te worden als bieder en op maandag 17 november vanaf 20.00 uur sluiten de biedingen. Voor meer informatie over de merries staat een KWPN-inspecteur u graag te woord. Daarnaast kan onze partner Horses2Fly ondersteunen met het internationale transport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Mairin van der Tol via [email protected] of 0341-255511.