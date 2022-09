Exclusieve embryo’s in September Deals

Vanaf 19 september om 12.00 uur kan er geboden worden op de September Deals collectie op www.horsedeals.auction. In de collectie vind je negen exclusieve embryo’s terug die beschikken over de allerbeste genen. Daarnaast worden er ook drie fokmerrie’s aangeboden en meer dan zeventig diepvriesrietjes van spring-en dressuur hengsten.

In het aanbod:

Emerald x Prima Donna van’t Roosakker , uitzonderlijk getalenteerde kleindochter van de wereldberoemde Electra van ’t Roosakker

, uitzonderlijk getalenteerde kleindochter van de wereldberoemde Electra van ’t Roosakker Dominator x Azuela de Muze , moeder van 1,60m-springpaarden Vedet de Muze & Felini de la Pomme

, moeder van 1,60m-springpaarden Vedet de Muze & Felini de la Pomme Balou du Reventon x Carthana di Magico Z , de volle zus van Carthina Z (moeder Emerald, Diamanthina, Iliusonata en Nixon)

, de volle zus van Carthina Z (moeder Emerald, Diamanthina, Iliusonata en Nixon) Chacco Blue x Lageena Hero , volle zus van 1,60m-springpaarden Jivaro, Kheros en van de wereldkampioen Mystic van ’t Hoogeinde

, volle zus van 1,60m-springpaarden Jivaro, Kheros en van de wereldkampioen Mystic van ’t Hoogeinde Chacco Blue x Iliana van Klapscheut , dochter van de 1,60m-winnares Coriana van Klapscheut en is zo een volle zus van wereldkampioen Koriano van Klapscheut.

, dochter van de 1,60m-winnares Coriana van Klapscheut en is zo een volle zus van wereldkampioen Koriano van Klapscheut. Chacco Blue x Cornella Z , halfzus van de enige echte Scuderia 1918 Tobago Z.

, halfzus van de enige echte Scuderia 1918 Tobago Z. Chacco Blue x Notre-Dame van’t Roosakker, zelf actief op 1,50m-niveau en de kleindochter van Electra van’t Roosakker.

zelf actief op 1,50m-niveau en de kleindochter van Electra van’t Roosakker. Comme il faut x Jecibelle II du Seigneur , kleindochter van Oak Grove’s Heartfelt (1,60m-niveau) met verschillende Grand Prix-paarden in de moederlijn.

, kleindochter van Oak Grove’s Heartfelt (1,60m-niveau) met verschillende Grand Prix-paarden in de moederlijn. Emerald x Destinee de la Roque, dochter van de enige echte Babbe van ’t Roosakker (moeder Erco)

Fokmerries

Graag meteen zelf starten met fokken? Dan is er in de September Deals ook keuze uit maar liefst drie fokmerries.

Charade de la Roque (Coltaire Z x Nabab de Reve) dochter van Walloon de Muze en kleindochter van de legendarische Querly Chin.

(Coltaire Z x Nabab de Reve) dochter van Walloon de Muze en kleindochter van de legendarische Querly Chin. Hera van de Dreef (Lord Z x Lys de Darmen) halfzus van Action-Breaker (1,60m) en Quasimodo van de Molendreef (1,60m).

(Lord Z x Lys de Darmen) halfzus van Action-Breaker (1,60m) en Quasimodo van de Molendreef (1,60m). Topaze Tame (Diamant de Semilly x French Cancan) de moeder van Topaze gaf twee goedgekeurde SF-hengsten die op 1,60m-niveau presteren.

Diepvriesrietjes

Vanzelfsprekend is er opnieuw een ruim aanbod aan diepvriesrietjes beschikbaar, van zowel de beste dressuur- als springhengsten. Op de rietjes gelden geen beperkingen en ze zijn dus vrij voor ICSI. Daarbij zijn Chacco Blue, Conthargos, Total US en Carthago enkele van de vaste hengsten in het aanbod met Tobago Z ditmaal als nieuwkomer!

Er kunnen dus weer heel wat interessante deals gemaakt worden in deze September Deals collectie! De September Deals sluiten af op maandag 26 september vanaf 20.00 uur op www.horsedeals.auction.