Extra bewegende dressuurveulens te koop bij Borculo

Ieder jaar kijken dressuurliefhebbers reikhalzend uit naar de prestigieuze collectie van Elite Veulenveiling Borculo. En de selectie van deze editie, 43 extra bewegende talenten, is weer om van te watertanden. Selecteur Wouter Plaizier vertelt: “We zijn zeer kritisch geweest en het resultaat is een koppel excellente veulens!” Dus ben je op zoek naar een top merrieveulen om je fokkerij mee te versterken? Of juist een exclusieve kandidaat voor de hengstenopfok? Je perfecte match vind je hier!

De selectie lag ook deze editie in handen van Nol Gerritsen en Wouter Plaizier. We spreken laatstgenoemde over de uiteindelijke collectie en vragen hem hoe deze tot stand is gekomen: “Het is moeilijk om écht goede veulens te vinden, want de extra veulentjes, daar zitten vaak ook de hengstenhouders al bovenop. We hebben met Borculo inmiddels wel een naam opgebouwd en een kring van fokkers die het ons gunnen. Je ziet ook dat zij meedenken en thuis al voorselecteren. We hebben uiteraard het liefst wat spreiding in de collectie met ook wat ‘vreemd’ bloed ertussen, maar het belangrijkste is dat je goede veulens hebt. Wat voor ons echt voorop staat is dat de moeder er ook op moet lijken. Zowel qua moederlijn, de beweging en het exterieur van de merrie. Al zien we nog zo’n mooi veulen, als de moeder ons niet aanspreekt, dan nemen we hem niet. Onze ervaring leert namelijk als de moeder niet meevalt, de uitgroei van het veulen ook tegenvalt. We zijn heel kritisch geweest. De veulens moeten correct zijn, veel kwaliteit hebben en zich bovendien ook goed hebben doorontwikkeld vanaf het selectiemoment naar de fotodag. Het resultaat is dat we een bijzonder goede collectie hebben, echt een koppel excellente veulens.”

Merrieveulens

Bijzonder goede merrielijnen zijn schaars, maar deze collectie biedt de kans om een parel vast te leggen voor de toekomst. Wouter Plaizier: “De So Perfect-dochter So Vienna komt uit de Ferro-merrie Vienna, de moeder van de KWPN-hengsten Four Legends en Le Formidable en dit is ook de lijn van de hengsten Chagall D&R en Bretton Woods. En er was recent nog succes voor de verwante Ostara ST-J (v.Dream Boy), zij werd gekroond tot kampioen op de NMK. Ook de twee So Perfect x Governor-merrieveulens zijn interessant voor de fokkerij. So Nice is gefokt uit een NMK-finalist en So Pretty DB komt uit het lijntje van René Franssen. In het kader van bloedspreiding trekt Sunny van de Nethe direct de aandacht. Zij is gefokt uit een Trakehner moederlijn en vader Bonds geeft fijne nakomelingen die het goed doen op buitenlandse veilingen. Victoria-Vona is ook een mooie aanvulling. Zij is een nazaat van de goed fokkende Vitalis wiens kinderen zowel in de sport als op keuringen en veilingen van zich laten horen en dit merrieveulen komt uit een mooi Duits stammetje.

So Vienna (So Perfect x Ferro) Foto: VV Borculo

Hengstenpotentie

Er is ook geen gebrek aan potentiële kandidaten voor de hengstenkeuring over een paar jaar. “Sergeant Endy is zoals de naam al doet vermoeden, gefokt uit de welbekende merrielijn van Huub van Helvoirt. De oma van dit veulen is de volle zus van de KWPN-goedgekeurde Viento Uno en deze stam gaf natuurlijk ook de hengsten Zhivago, Zuidenwind en Charmeur. Dit is een lijntje dat zich zo bewezen heeft qua sport, predikaten en goedgekeurde hengsten, dat is ongekend. Dit Dynamic Dream veulen kan daarbij ook heel goed lopen en makkelijk schakelen.” Nog zo’n hengstveulen dat is gefokt uit een moederlijn van goedgekeurde hengsten is For Love. “Deze For Romance-zoon komt uit het lijntje van Vitalis, My Vitality en One-Two-Three. En dit hengstveulen zou zo maar eens de volgende kunnen zijn.” Wouter noemt ook Spotlight Texel (v.Las Vegas): “Er komt zoveel sport uit deze moederlijn en dit lichtvoetige veulen heeft een zeer sterk achterbeen gebruik. Echt een speciaal veulen. Ook zo’n extra veulentje is Skyfall GS. Hij is gefokt uit een fijne lijn en heeft een goede moeder die met 85 punten voor beweging werd uitgenodigd voor de NMK.” Wouter is ook enthousiast over Shemar I.K.: “Dit was een nog een jong veulen op de videodag, maar wel eentje die een ontzettend goede manier van bewegen liet zien en het is bovendien een heel mooi type.”

Apart

De collectie staat bol van exceptioneel talent voor sport, veulens die opvallen met hun extra bewegingen en bloedvoeringen. “De twee Ibiza-nakomelingen verdienen wel het kopje ‘extra’, deze veulens San Antonio en Sir Ibiza marcheren door de baan. Sir Denys van het Poeleind is ook een apart veulen. Hij heeft een super techniek in de benen en zijn moeder heeft ook zo’n fijne manier van bewegen. Dit Fynch Hatton-veulen brengt met zijn moederlijn bovendien ook gewild ‘vreemd’ bloed mee. Star of Garina is een dochter van de hengst Dimaggio Black, een hengst die ook nieuw bloed vertegenwoordigt. Dat geldt ook voor Damaschino, van wie we twee hengstveulens hebben kunnen selecteren uit hetzelfde lijntje. Sir Special en Sunny Boy zijn beide top veulens; mooie types, goed lopen en het is weer eens iets anders. Deze lijn fokt bovendien heel goed, vorig jaar hebben we hier ook al uit kunnen selecteren en dat zegt wel iets.”

Populair

De hengst Glamourdale bemachtigde op het WK in Herning tweemaal individueel goud en is daarmee nu helemaal ‘hot’. Op zoek naar een nakomeling van deze geweldenaar? De Borculo-collectie biedt u Sunset Texel. De eerste gouden medaille voor Glamourdale kwam op het WK Jonge Dressuurpaarden, waar volgende maand de nieuwe Grand Prix-toppers van de toekomst zullen opstaan. Kyton, Kjento, My Blue Hors Santiano en Las Vegas zijn enkele hengsten die daar een gooi zullen doen naar de medailles en bovendien worden vertegenwoordigd in deze veulencollectie. “We hebben van de recente Pavo Cup-winnaar My Blue Hors Santiano ook een heel fijn veulen kunnen selecteren. Scotch Black komt uit een super moeder; een mooie elite sport IBOP-merrie van Dream Boy. Las Vegas is natuurlijk ook heel populair en daar hebben we vier veulens van kunnen selecteren, waaronder de super bewegende Santana B en het merrieveulen Salsarette dat is gefokt uit het lijntje van Don Juan de Hus.” Zilverenmedaillewinnaar Secret bewees afgelopen Pavo Cup zijn invloed met onder andere de kampioen bij de vierjarigen. “We hebben van Secret slechts één veulen aangeboden gekregen, maar wat voor eentje! Sonic VDP is zonder meer heel interessant, het is een elegant veulen uit een merrie die maar liefst 85/90 scoorde op de keuring.”

Salsarette (Las Vegas x Davino) Foto: VV Borculo

Advies op maat

Wil je advies op maat? We helpen je graag met het vinden de perfecte match. Neem contact op met de organisatie via e-mail ([email protected]), Social Media of telefonisch/Whatsapp via 06-21293120.