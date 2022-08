Fantastische avond voor Veulenveiling Borculo 

Waar de springveulens op woensdagavond al immens populair bleken, deden de dressuurveulens op donderdag nog een schepje bovenop. Shemar I.K. werd de veilingtopper met 41.000 euro. De zoon van Total McLaren uit een moeder van wereldkampioen Glamourdale zorgde voor een spannend biedspel tussen twee Nederlandse bieders. Reesink Horses uit Eibergen mochten zich uiteindelijk de nieuwe eigenaar worden van dit apart bewegende hengstveulen.

So Vienna, een halfzus van de KWPN goedgekeurde hengsten Le Formidable en Four Legends KS werd verkocht voor 23.000 euro. Het merrieveulen kon rekenen op veel belangstelling uit Duitsland, Amerika en Engeland.. Maar een Nederlandse koper was iedereen te snel af en ging er met de winst van door. Met een geweldig merrieveulen uit een bewezen stam als resultaat. Ook Sergeant Endy VDG (v. Dynamic Dream) liet zich goed betalen. Deze hengst uit de bekende Endy-stam blijft voor 23.000 euro in Nederland. De Las Vegas zoon Spotlight Texel werd verkocht voor 22.000 euro.

Nederlandse kopers eerst

Sir Denys van het Poeleind (v. Fynch Hatton) is verkocht voor 21.000 euro, maar daar ging een lang biedspel aan vooraf. Pas vanaf 19.000 euro waren de buitenlandse kopers aan zet. Sir Ibiza (v. Ibiza) is voor 19.000 euro verkocht aan kopers in Denemarken. Uiteindelijk konden Spanjaarden, Duitsers, Finnen en Amerikanen hun geluk beproeven in de veiling.

Nol Gerritsen en Wouter Plaizier waren verantwoordelijk voor de dressuurcollectie. Nol: ‘’We zijn super tevreden met deze avond. Er was voor iedereen wat te koop, met een aantal prachtige uitschieters. ‘’