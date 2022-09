Fences Auction: Anderhalve ton voor KWPN-merrie Oracona

De door Th. van Mensvoort-Appeldoorn gefokte Oracona (El Barona 111 Z x Cidane) is op de Fences Auction afgeslagen voor maar liefst 150.000 euro. De driejarige KWPN-merrie werd daarmee de topper van de reeks veilingen, die werden gehouden van woensdag 31 augustus tot en met zondag 4 september.

Op de woensdag werd het hoogste bedrag van 100.000 euro neergelegd voor Black Jack DK Z (Black Cera DK Z x Clearway). Hij werd aangeschaft door de Groupe France Élevage. Ook voor J O (Cornet Obolensky x Baloubet du Rouet) werd diep in de buidel getast. Hij kwam voor 50.000 euro in Belgische handen terecht.

Oracona de duurste

Op de donderdag werd het Oracona die de topper van de dag (en uiteindelijk ook de topper van alle dagen) werd. Voor Jarjar Binks Troteval (Ogrion des Champs x Helios de la Cour II) betaalde een Zwitserse koper 90.000 euro. De BWP-gefokte merrie Thilly van het Lindehof (Amadeo van ’t Vossenhof Z x De Flor 111 Z) gaat voor 70.000 euro naar hetzelfde land.

145.000 euro

Jumping du Rozel (Candy de Nantuel x Le Tot de Semilly) werd met 92.000 euro het best verkochte paard van de vrijdag. Hij blijft in Frankrijk. Jaspe du Lys (Dollar du Rouet x Cristallo) bracht 82.000 euro op en blijft ook in Frankrijk. Op zaterdag was Jazz du Rouet (Dollar du Rouet x Quartz Rouge) met 145.000 euro de uitschieter van de dag.

Op de laatste dag van de veiling werd het hoogste bedrag van 38.000 euro betaald voor Criquielion de Betze Z (Cornado II x F-One USA).

Bron: Persbericht