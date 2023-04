Fences-veiling: Stolzenberg-dochter voor 250.000 euro naar China

De Fences-veiling in Fontainebleau van afgelopen weekend was met drie paarden die 200.000 euro of meer opbrachten een groot succes, nog een paard kwam met 190.000 euro erg dicht bij dat bedrag in de buurt. Topper van de veiling werd de internationale 1,40m-merrie Scarlett (Stolzenberg x Lambourghini Diabolo), die voor 250.000 euro naar China werd verkocht.