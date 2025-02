Flanders Embryo Auction: 28.000 euro voor Ermitage Kalone uit moeder Impress-K van het Kattenheye Z

Het veilen van embryo’s door Flanders Foal Auction kreeg gisterenavond een afsluiting van het indoorseizoen. Na de laatste internationale springrubriek van de dag in Oudsbergen, pakte Louis De Cleene de veilinghamer op en verkocht achttien embryo’s voor een gemiddelde prijs van 15.200 euro. Veilingtopper met 28.000 euro was de Ermitage Kalone x Vagabond de la Pomme, gefokt uit dezelfde moeder als Thibeau Spits 1.60m Grand Prix-paard Impress-K van het Kattenheye Z.

Met 20.000 euro volgde de Emerald uit de 1.50m Grand Prix-merrie Kirby de Muze, dochter van Nabab de Reve en Heroine de Muze (1.60m Grand Prix). De Heartbreaker uit de volle zus van Emerald werd voor 19.000 euro verkocht. Daarmee was Laurens Meynaerts van Sentower Park niet alleen verkoper, hij en zijn ouders kochten ook drie embryo’s. “De events zijn onze main business, maar we kopen toch ook graag altijd wat op de Flanders veilingen. De pedigrees zijn zeer goed en we zijn er ook al goed mee geweest. Dit weekend sprong hier een zevenjarige van Canturano internationaal mee en dat lijkt echt een beter paard. Ook gekocht op de Flanders Foal Auction. Door de jaren heen hebben we een sterke samenwerking opgebouwd en we kijken uit naar het zomerseizoen met de veulenveilingen.”

Vertrouwen

Van de 24 embryo’s in de catalogus, allen aangekondigd door de bevlogen commentator Henner Hoeschen uit Duitsland, werden er achttien verkocht. “Het merendeel aan klanten uit binnen- en buitenland die al vaker bij ons kochten en opnieuw het vertrouwen toonden door te investeren. Doordat de prijzen interessant waren kochten ze er zelfs meer dan aanvankelijk gepland was.”

‘Slim gekocht’

De gemiddelde prijs van 15.200 euro vormde ten opzichte van vorig jaar op Sentower Park (17.000 euro) een daling, maar Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts blikken positief terug op de avond. “Eén ding is zeker, de mensen hier en online hebben slim gekocht. De veulens worden al snel geboren en ze gaan hier goed mee zijn”, vertellen ze. Met twaalf verkochte embryo’s op Sentower Park zelf, is 67% ter plekke verkocht. Twee wisselden over de telefoon van eigenaar, de rest online. “Online blijft heel belangrijk voor ons, ook tijdens de veulenveilingen, maar je ziet dat het op locatie gaan toch de kracht is van de Flanders veilingen.”

Goed seizoen

We hebben een ongekend seizoen gehad met zeer goede embryo veilingen in Slowaijke (19,750 euro gemiddeld) en twee weken geleden in Abu Dhabi (27,222 euro gemiddeld), waar ontzettend veel atmosfeer was. We sluiten niet uit dat we volgend jaar nog een nieuwe locatie in het buitenland erbij pakken.”

Agenda Flanders Foal Auction 2025:

14 juni – veulens – Sentower Park (BEL)

28 juni – veulens – Peelbergen (NED)

26 juli – veulens – Holger Hetzel Stables (GER)

8 augustus – embryo’s – Intercontinental Hotel Dublin (IRL)

9 augustus – veulens – Sentower Park (BEL)

20 september – veulens – Sentower Park (BEL)

Bron: Persbericht