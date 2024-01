Flanders Embryo Auction: 42.000 euro voor Ermitage Kalone uit Calleryama

De Flanders Embryo Auction vond voor de zevende keer plaats op de Emiraten, dit keer op de nieuwe locatie de Al Shira'aa Horse Show in Al Ain. Van de twintig aangeboden werden er negentien ter plaatse verkocht, de enige online verkoop werd met 42.000 euro de veilingtopper. De Ermitage Kalone uit FEI Nations Cup finale-winnares Calleryama (Casall x Contender) werd door een vaste klant uit Frankrijk aangeschaft.

De prijzen van de verkochte embryo’s varieerden van 11.000 euro tot 42.000 euro. Al Shira’aa Stables, die ook in Groot-Brittannië een professionele fok- en sportstal heeft, kocht er vier. Daaronder voor 38.000 euro de Cardento uit de 1,55m Grand Prix-merrie Cacacha van het Schaeck (Bamako de Muze x Quidam de Revel). De animo voor embryo’s uit Grand Prix-merrie’s was het grootst. Arabieren hadden het winnende bod van 26.000 euro op de Conthargos uit de Wereldbeker-merrie Baloucenta (Baloubet du Rouet x Cento).

Gemiddeld 17.600 euro

Er werd een gemiddelde prijs van 17.600 euro behaal. “Daar zijn we heel blij mee in de huidige markt. Door naar de Emiraten te komen, hebben we weer diverse nieuwe klanten mogen ontmoeten maar ook bestaande klanten grepen hun kans. Er zat voor elke portemonnee wat bij en ze zijn blij met deze realistische prijzen”, vertellen Luk Van Puymbroeck en Gerald Lenaerts.

Bron: Persbericht