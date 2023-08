Flanders Embryo Auction: 56.000 euro voor Cardento uit Gancia de Muze

Op de Flanders Embryo Auction in Dublin bracht een embryo van Cardento uit Gancia de Muze de topprijs van 56.000 euro op. Op de derde editie van de veiling na afloop van de FEI Nations Cup brachten de embryo's gemiddeld 28.772 euro op.

Er ontstond meerdere malen een stevige strijd tussen de tafels in de zaal. Online speelde dit keer een veel kleinere rol met slechts twee verkopen via online biedingen. Eén daarvan was overigens wel de volle broer of zus van het 1,60m Grand Prix-springpaard Calleryama (Casall x Contender) voor 42.000 euro en deze zal in België geboren worden.

Ruim een halve ton

Gancia de Muze’s eigenaresse Krystle Wienen keek met ingehouden adem toe hoe de prijs omhoogschoot bij de Cardento uit haar 1,70m Grand Prix-merrie die ze op zesjarige leeftijd kocht en te rijden gaf aan Niels Bruynseels. Het vervolgverhaal is bij velen bekend, want Gancia de Muze won een paar miljoen euro aan prijzengeld. Nu ze met wedstrijdpensioen is, is ze voor de fokkerij beschikbaar en dat werd door een Noord-Ierse beloond met 56.000 euro. Vorig jaar bracht haar eerst geveilde embryo in Dublin ook de topprijs op.

35.000 euro of meer

Maar liefst zes embryo’s passeerden de 35.000 euro grens. De op een na duurste met 45.000 euro was de Emerald uit de Olympische merrie Zeremonie (v. Cero I), die zo succesvol was onder Laura Kraut.

Breen slaat toe

Shane Breen had van tevoren al aangegeven dat hij zijn oog had laten vallen op de Golden Hawk (de hengst die hij zelf op 1,60m GP-niveau reed) uit de fantastische 1,60m Grand Prix-merrie Cinca 3 onder Michael Duffy en sloeg toe voor 42.000 euro. Dat Cinca 3 even daarvoor voor Ierland 4/0 sprong in de landenwedstrijd met slechts één voetje in het water, bevestigde nog eens haar kwaliteit.

Volle broer of zus van Like a Diamond van het Schaeck

Voor 37.000 euro werd de Chacco Blue x Darco-merrie Geena (1,55m GP) verkocht. De volle broer of zus van 1,65m GP-paard Like a Diamond van het Schaeck (Diamant de Semilly x Bamako de Muze) leverde 36.000 euro op. De Diamant de Semilly x Guidam uit dezelfde moeder als Cian O’Connor’s Olympische springpaard Kilkenny bracht 35.000 euro op.

Flanders Foal Auction kijkt uit naar de veulenveiling van vanavond op Sentower Park in België. De collectie met 38 veulens is zeer sterk en hier te bekijken: www.flandersfoalauction.be

Bron: Persbericht