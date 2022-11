Flanders Embryo Auction: 90.000 euro voor Chacco Blue uit Kirby de Muze

Op de Flanders Embryo Auction op Italiaanse bodem, het Toscaanse Il Borro, is een embryo van Chacco Blue uit Kirby de Muze voor 90.000 euro afgeslagen. Klanten uit Noorwegen en Italië bleven lang bieden op het embryo, maar een Arabische klant had de langste adem. In september bracht een merrieveulen van deze merrie nog 300.000 euro op bij de veulenveiling van Zangersheide.

De veiling opende met de volle broer of zus van H&M All-In (v. Kashmir van Schuttershof). Een klant uit de Emiraten kocht het embryo voor 38.000 euro. Dezelfde klant kocht ook de Carthago x Nabab de Reve. De toekomstige halfbroer of -zus van Darry Lou en F-One USA werd voor 26.000 euro afgeslagen. Daarna werd de topper van de avond voor 90.000 euro verkocht.

Italianen

Negentien embryo’s werden ter plekke verkocht, waarvan zes aan Italianen. België was met vijf aankopen ook sterk vertegenwoordigd. Een Canadese klant kocht voor 68.000 euro online de Cash x Carthago, een halfzus van Emerald van ’t Ruytershof. Emerald’s halfbroer van Heartbreaker x Carthago krijgt voor 60.000 euro een stal in Italië. Initiatiefnemer en gastheer Marco Deboloni kocht zelf twee embryo’s. Voor 54.000 euro de volle broer of zus van Mumbai (Diamant de Semilly x Nabab de Reve).

Van de 32 embryo’s werden er 29 verkocht voor een gemiddelde prijs van 30.276 euro. Negentien werden ter plekke verkocht, de rest online.

Bron: Persbericht